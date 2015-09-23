به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم محبی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه که با حضور معاون سیاسی وزیر کشور برگزار شد، از زحمات ۲۲ ماهه رضایی بابادی استاندار پیشین کرمانشاه قدردانی کرد و اظهار داشت: بر اساس فرموده رهبر معظم انقلاب کرمانشاه سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسلامی است که نیازمند توجه ویژه از سوی دولتمردان و بویژه رئیس جمهور است.

وی افزود: با توجه به همسایگی کرمانشاه با کشور جنگ زده عراق، این استان بیش از گذشته نیازمند آرامش و وحدت درونی است.

محبی بر به کارگیری تمامی ظرفیت های عمرانی، اقتصادی، گردشگری و ... در راستای توسعه استان و بدون در نظر گرفتن قومیت ها و جریان های سیاسی تاکید کرد و گفت: این کار شدنی است و با صحبت هایی که طی روزهای گذشته با استاندار جدید داشته ایم به جدیت، صداقت و مشی اعتدالی ایشان پی برده ایم.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت از استاندار جدید کرمانشاه از سوی دولت، نمایندگان و احزاب سیاسی استان شد و افزود: شناسایی ظرفیت های موجود و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص از جمله مواردی است که آقای رازانی باید به آن توجه داشته باشد.

وی بیکاری را اصلی ترین مشکل در استان کرمانشاه عنوان کرد و اظهار داشت: رفع این معضل و همچنین توجه به پروژه های نیمه تمام و برزمین مانده مصوب سفر رهبری به کرمانشاه از جمله خواسته های اصلی ما از استاندار جدید است.

محبی خاطر نشان کرد: تکمیل پروژه های آزاد راه کربلا، پالایشگاه آناهیتا، راه آهن غرب، پروژه های بخش صنعت و معدن، قطار شهری و ... از جمله مطالبات اصلی مردم و مسئولان استان کرمانشاه است که انتظار داریم در راستای اجرای آنها بیش از پیش تلاش شود.

تاکید بر همدلی در راستای توسعه استان کرمانشاه

نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب نیز با بیان اینکه این مراسم، مراسم تودیع نیست، اظهار داشت: همه ما در هر جایی خدمت کنیم سرباز نظام هستیم و در واقع مراسم امروز مراسمی برای سپاسگذاری است.

فتح الله حسینی خاطر نشان کرد: آقای رضایی استاندار پیشین کرمانشاه در مدت حضور خود در کرمانشاه تلاش های بسیاری انجام داده و اقدامات خوبی انجام داد.

وی گفت: بازسازی نفت شهر پس از ۳۷ سال و همچنین تلاش برای راه اندازی منطقه اقتصادی قصرشیرین از جمله اقداماتی است که طی این مدت از سوی استاندار پیشین انجام شد.

حسینی افزود: بازارچه سومار نیز که سالیان طولانی مجوز نگرفته بود با تلاش های آقای رضایی برای آن مجوز گرفته شد.

وی در پایان بر همدلی و دوستی میان نمایندگان و مدیران استانی تاکید کرد و گفت: برای توسعه کرمانشاه نیازمند همدلی و وفاق بیش از پیش هستیم.