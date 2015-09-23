به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان استاندار جدید کرمانشاه، ضمن تشکر از دولت یازدهم به خاطر انتخاب و اعتماد به وی برای مسند مدیریت ارشد و اجرایی استان بزرگی چون کرمانشاه، گفت: امیدوارم در مدت مسئولیت من و مدیران دستگاه‌ های اجرایی بتوانیم به خوبی از عهده مسئولیت و وظیفه خود برآییم.

وی خواستار همدلی، تعامل و همکاری مردم، روحانیت، احزاب و تشکل‌ها و رسانه‌های استان کرمانشاه برای اجرای مطلوب و به نحو احسن مسئولیت‌ها شد.

سال‌ها از میانگین شاخص توسعه عقب هستیم

استاندار جدید کرمانشاه با بیان اینکه کشور ما امروز اساسا از نظر شاخص های توسعه در وضع مطلوبی نیست گفت: چنانچه از این نظر مقایسه ای با دنیا داشته باشیم سال‌ها از میانگین شاخص توسعه عقب هستیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم برای رفع چالش های موجود در کشور گفت: دولت یازدهم با یک برنامه مشخص و مرحله بندی شده روی کار آمد و رفع مشکلات را در دستور خود قرار داد.

رازانی باردیگر به مشکلات موجود در کشور از جمله تحریم‌ها و اثرات آن و چالش‌هایی چون بیکاری اشاره کرد و گفت: کشور در آستانه دوره جدیدی از فعالیت خود قرار گرفته است.

کرمانشاه علی رغم ظرفیت‌های زیاد نتوانسته به توسعه برسد

وی با مقایسه شاخص های استان کرمانشاه و استان‌های برخوردار و هم‌چنین استعدادها و ظرفیت‌های موجود در استان کرمانشاه چون ۹۰۰ هزار هکتار اراضی و نیروی انسانی گفت: این استان با وجود ظرفیت‌های ذکر شده به تعبیر رئیس جمهور می تواند دروازه بزرگ تجاری در کشور باشد اما علی رغم همه این شاخصها هنوز هم عقب است و همچنان از نظر اقتصادی و اشتغال در جایگاه مناسبی به سر نمی‌برد.

استاندار جدید کرمانشاه، قرارگیری استان کرمانشاه در جایگاه ۲۴ کشور از نظر اشتغال را یک وضعیت بحرانی دانست و گفت: کرمانشاه ۹۰۰ هزار هکتار زمین زراعی دارد اما نتوانسته به خوبی از این ظرفیت استفاده کند، در حالی که استان کرمان تنها با ۵۰۰ هزار هکتار اراضی و ۱۵۰ میلیمتر بارندگی ۴۵۰ هزار هکتار باغ دارد.

ریشه بسیاری از مشکلات در فرهنگ است

وی ریشه بسیاری از مشکلات موجود در استان کرمانشاه و عدم بهره وری از ظرفیتهای موجود را مربوط به فرهنگ دانست و گفت: ریشه بسیاری از موارد ذکر شده به فرهنگ و مسائل فرهنگی برمی گردد که باید براساس برنامه اولویت بندی شده و به طور مستمر به آنها پرداخته شود تا به تدریج به سمت اولویت‌ها حرکت کنیم.

رازانی با تاکید بر اینکه اگر سازمان اداری استان در رفع مشکلات مذکور گام برندارد چه کسی باید اینکار را بکند، گفت: نظام برنامه‌ریزی در کشور یک برش منطقه ای و یک برش استانی دارد که در برش استانی، استانداری باید کارهای کارشناسی را برای رفع مشکلات موجود مد نظر قرار داده و انجام دهد.

وی تصریح کرد: این مقامات و مسئولین استان هستند که باید آنچه را در دست دارند برای توسعه استان به کار گیرند و تمام نتایجی نیز که امروز می بینید دستگاه‌های اداری استان هستند که مسئول آن بوده اند و در خوب و بد روزهایی که بر این استان گذشته است سهیم بوده اند.

از همه توانم برای پایبندی به عهد دولت با ملت بهره می گیرم

استاندار جدید کرمانشاه، بر مسئولیت پذیری خود و هم‌چنین پایبندی به عهدی که دولت با مردم بسته است تاکید و خاطرنشان کرد: بین دولت و مردم عهدی بسته شده که من باید از همه توانم برای تحقق آن و توسعه استان بهره گیرم.

وی افزود: چنانچه من در پایبندی به این عهد کوتاهی و کم فروشی کنم مرتکب خیانت شده‌ام.

رازانی با اشاره به اقدامات اعلام شده توسط رضایی بابادی، استاندار اسبق کرمانشاه، گفت: چون استان کرمانشاه از نظر توسعه از استان‌های دیگر عقب است، من امروز همه موارد را یادداشت کرده ام و پیشنهادم به رسانه‌های استان نیز انعکاس این اقدامات است تا در ۶ ماه آینده که بنده گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه می دهم میزان تلاش صورت گرفته دستگاه‌ها در توسعه استان مشخص شود.

وی از اقدامات صورت گرفته توسط رضایی بابادی در دوران مدیریتیش در استان کرمانشاه ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشحالم که مدیر پیش از من نیز چنین کارنامه موفقی دارد و من نیز از امروز که مسئولیتم به عنوان مدیر ارشد استان کرمانشاه آغاز می شود، سعی خواهم کرد مسیر روبه توسعه ای را در استان طی کنم.

ارزیابی مدیران براساس تدین، سلامت اخلاق و مال و کارکرد خواهد بود

استاندار جدید کرمانشاه شعاری نیز برای دوران مسئولیت خود تعیین کرد و گفت: شعار من در این دوره از خدمتم «تحول» خواهد بود و انتظارم از همه دستگاههای اجرایی التزام به این شعار است که در استان تحول ایجاد کنیم.

وی از ارائه گزارش عملکرد اقدامات خود طی مدیریتش در کرمانشاه به صورت هر ۶ ماه یکبار خبرداد و گفت: شاخص و ملاک من در ارزیابی مدیران نیز تدین، سلامت اخلاق مالی و هم‌چنین کارکرد است و حب و بغض‌های شخصی، گروهی، مذهبی و... تاثیری در ارزیابی‌ها نخواهد داشت.

رازانی بار دیگر بر همکاری اقشار مختلف در استان تاکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و تعامل همه اعم از مردم، مسئولین، نمایندگان و... شاهد تحول روز افزون در استان کرمانشاه باشیم.

استاندار جدید کرمانشاه در پایان نیز بر بهره گیری از توان بخش خصوصی داخل و خارج استانی برای جذب سرمایه تاکید کرد و گفت: دولت می تواند با رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران، عامل جذب آنها برای سرمایه‌گذاری در استان باشد.