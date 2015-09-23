به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور مسئولان خراسان شمالی و سازمان جهاد كشاورزی استان نمایشگاه فرهنگی رزمی یاد یاران با عناوین مهندسی، رزمی و پشتیبانی جنگ جهادکشاورزی، توانمندی های زنان روستایی و عشایری و اقتصاد مقاومتی در محل تپه معصوم زاده شهرستان بجنورد افتتاح شد.

در این نمایشگاه که به مدت یک هفته برای بازدید عموم دایر است، تعداد ۲۰ غرفه به عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و نمایشگاهی با رویکرد اقتصاد مقاومتی اقدام می كنند.

این نمایشگاه همه روزه به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس صبح و عصر تا پایان روز دوشنبه شش مهرماه ۹۴ دایر خواهد بود.