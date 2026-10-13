رضا شیردره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه مقاوم‌سازی شبکه فشار متوسط برق بخش سامن با اعتباری افزون بر پنج میلیارد تومان با هدف پیشگیری از بروز بحران، افزایش تاب‌آوری شبکه و ارتقای پایداری برق‌رسانی در حال اجراست.



وی با اشاره به اهمیت مقاوم‌سازی زیرساخت‌های برق در برابر حوادث و شرایط بحرانی، افزود: در قالب این پروژه اقدامات مختلفی از جمله تعویض ۷۱ اصله پایه، تعویض مقره‌ها، اجرای کاورینگ و اصلاح شبکه فشار متوسط در دستور کار قرار گرفته است.



قائم‌مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق ملایر با تاکید بر ضرورت افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، تصریح کرد: اجرای این اقدامات نقش موثری در کاهش آسیب‌پذیری تجهیزات، پیشگیری از بروز خاموشی‌ها و بهبود کیفیت و استمرار برق‌رسانی به مشترکان خواهد داشت.



شیردره خاطرنشان کرد: مقاوم‌سازی و بهسازی شبکه‌های برق از جمله اقدامات مهم این مدیریت برای آمادگی در برابر شرایط بحرانی، کاهش پیامدهای حوادث احتمالی و تامین برق مطمئن و پایدار برای شهروندان است و این روند با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مشترکان دنبال می‌شود.