عبدالحسن بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان اظهار کرد: این رویداد با هدف کمک به توسعه بازار شرکت‌های صنایع خلاق کشور و ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌ها، ذی‌نفعان و فعالان این حوزه برگزار می‌شود تا زمینه هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به اقتصاد صنایع خلاق افزود: حمایت از یک محصول به‌تنهایی برای تحقق اقتصاد خلاق کافی نیست؛ بلکه باید مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل توسعه محصول، بازاریابی، گسترش بازار داخلی، صادرات و به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور برای ارتقای کیفیت محصولات در کنار یکدیگر قرار گیرند.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین ادامه داد: رویکرد مورد تأکید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، تمرکز بر فعالیت‌های خلاقانه و نوآورانه و شکل‌گیری زنجیره ارزش است. زمانی می‌توان از تحقق اقتصاد خلاق سخن گفت که علاوه بر حمایت از تولید و نوآوری، برای تجاری‌سازی محصولات و دسترسی شرکت‌ها به بازارهای هدف نیز برنامه‌ریزی شود.

مانوین فراتر از نمایشگاه محصولات خلاق

بهرامی با بیان اینکه مانوین صرفاً نمایشگاهی برای عرضه دستاوردها و محصولات نوآورانه نیست، تصریح کرد: این رویداد بستری برای گفت‌وگو، شبکه‌سازی و هم‌افزایی میان ذی‌نفعان صنایع خلاق است و تلاش شده با طراحی برنامه‌های تخصصی، زمینه تعامل مؤثر بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی فراهم شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی بیش از ۱۰ پنل تخصصی و برنامه گفت‌وگومحور در این رویداد افزود: هدف آن است که فعالان صنایع خلاق، شرکت‌ها، نهادهای دولتی و سایر بازیگران این زیست‌بوم بتوانند درباره مسائل مشترک، فرصت‌های همکاری و مسیرهای توسعه بازار به تبادل نظر بپردازند.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با تشریح ساختار این رویداد گفت: مانوین از سه بخش نمایشگاه، جشنواره و فراخوان‌های حمایتی تشکیل شده است که هر کدام مأموریت مشخصی را در مسیر توسعه صنایع خلاق دنبال می‌کنند.

حضور شرکت‌هایی از ۳۱ استان کشور در نمایشگاه مانوین

بهرامی با اشاره به بخش نمایشگاهی مانوین اظهار کرد: در این بخش، محصولات، دستاوردها و توانمندی‌های شرکت‌های خلاق کشور به نمایش گذاشته می‌شود و شرکت‌هایی از هر ۳۱ استان کشور در آن حضور دارند.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد شرکت‌های حاضر در بخش نمایشگاهی به مدیریت بانوان اداره می‌شوند، افزود: بخش قابل توجهی از مدیران و فعالان شرکت‌های حاضر نیز در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال قرار دارند؛ موضوعی که ظرفیت نیروی انسانی جوان و نقش‌آفرینی بانوان در توسعه صنایع خلاق کشور را نشان می‌دهد.

اعطای ۳۵ تندیس طلایی یک‌میلیارد تومانی به برگزیدگان جشنواره

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین درباره بخش جشنواره این رویداد گفت: شناسایی و معرفی برندهای برتر و الگوهای موفق صنایع خلاق کشور از اهداف اصلی این بخش است تا شرکت‌های توانمند بتوانند بیش از گذشته در مسیر توسعه فعالیت و ورود به بازارهای صادراتی قرار گیرند.

بهرامی ادامه داد: ارزیابی آثار و شرکت‌ها در هفت حوزه تخصصی شامل بازی‌های رایانه‌ای و گیم، انیمیشن و پویانمایی، صنایع دستی، گردشگری، اسباب‌بازی، کتاب و نشر و موزه انجام می‌شود.

وی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی جشنواره اظهار کرد: شرکت‌ها و محصولات بر اساس پنج شاخص ایجاد اشتغال، میزان فروش، میزان صادرات، اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی و نوآوری و سطح فناوری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین افزود: در مجموع، ۳۵ تندیس طلایی با ارزش هر کدام یک میلیارد تومان به برگزیدگان اعطا می‌شود و هفت تندیس الماس نیز برای معرفی برگزیدگان برتر در نظر گرفته شده است.

بهرامی با اشاره به روند ارزیابی نامزدهای جشنواره بیان کرد: پس از پایان مهلت فراخوان در ۱۱ تیرماه، فرایند ارزیابی آغاز شد و این روند تا اوایل شهریورماه ادامه داشت.

اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از شرکت‌های خلاق

وی فراخوان‌های حمایتی را سومین بخش رویداد ملی مانوین معرفی کرد و گفت: در این بخش، تسهیلات کم‌بهره با قابلیت تبدیل به کمک بلاعوض برای حمایت از شرکت‌های خلاق در نظر گرفته شده است تا زمینه توسعه محصولات و تسریع فرایند تجاری‌سازی آن‌ها فراهم شود.

رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای این بخش افزود: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای این منظور ایجاد کرده و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در این بخش مشارکت کرده است.

وی ادامه داد: این منابع برای حمایت از شرکت‌های خلاق و فناور در نظر گرفته شده است که برای توسعه محصول و پیشبرد فرایند تجاری‌سازی به منابع مالی نیاز دارند. هدف آن است که شرکت‌ها متناسب با نیازهای توسعه‌ای خود از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

بهرامی با تشریح تفاوت کارکرد سه بخش مانوین خاطرنشان کرد: در بخش نمایشگاهی، توانمندی شرکت‌های فعال و تثبیت‌شده معرفی می‌شود؛ در جشنواره، برندها و الگوهای برتر صنایع خلاق شناسایی و معرفی می‌شوند و در بخش فراخوان‌های حمایتی نیز پشتیبانی از شرکت‌های خلاق و فناور برای توسعه محصول و تجاری‌سازی دنبال می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد در اصفهان بتواند زمینه گسترش همکاری میان شرکت‌های خلاق، نهادهای حمایتی و فعالان بازار را فراهم کند و مسیر توسعه بازار و صادرات محصولات صنایع خلاق کشور را هموارتر سازد.