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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

حضور مردم در «رزمایش جانفدا» تجلی وفاداری به آرمان‌های انقلاب است

حضور مردم در «رزمایش جانفدا» تجلی وفاداری به آرمان‌های انقلاب است

همدان-رئیس شورای شهر همدان با تقدیر از حضور حماسی مردم این استان در «رزمایش جانفدا» این حضور را نشان‌دهنده پایبندی عمیق مردم خطه دارالمومنین به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان صبح سه شنبه در صحن علنی شورای شهر همدان با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم جانفدا در ۱۶ مهرماه، اظهار کرد: حضور گسترده، آگاهانه و معنادار مردم استان همدان در رزمایش جانفدا بار دیگر ثابت کرد که اهالی این دیار شهیدپرور همچنان با همان روحیه انقلابی تا پای جان در مسیر صیانت از ارزش‌های اسلامی و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب ایستاده‌اند.

وی افزود: مردم شریف همدان همواره در مقاطع حساس با حضور در صحنه اتحاد و همیت خود را در دفاع از کیان کشور و نظام اسلامی به اثبات رسانده‌اند و رزمایش اخیر تنها نمونه‌ای از این پیوند ناگسستنی میان مردم و نظام بود.

رئیس شورای شهر همدان همچنین با اشاره به تجمعات خودجوش مردمی در میادین و معابر سطح شهر این حرکت‌ها را نشانی از برافراشته ماندن پرچم اسلام و بصیرت انقلابی شهروندان خواند و تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که آرمان‌های انقلاب در قلوب مردم ریشه دوانده است.

مسگریان در پایان ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان این رزمایش به‌ویژه فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان تلاش‌های انجام شده برای برگزاری مطلوب و باشکوه این مراسم را قابل تقدیر دانست.

کد مطلب 6976243

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