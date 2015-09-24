هیات حقیقت یاب جهان اسلام به عربستان اعزام شود

منصور حقیقت‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه امروز منا و کشته و زخمی شدن جمع زیادی از حجاج بیت‌الله‌الحرام در ادامه حوادث اخیر در عربستان، اظهار داشت: تکرار این حوادث نشان می‌دهد که دولت عربستان لیاقت و عرضه اداره این امکان مقدسه و حرمین شریفین را ندارد.

وی افزود: باید به فکر راه چاره جدیدی برای مدیریت جهان اسلام در این اماکن مقدسه باشیم و در این راستا بهترین اقدام این است که در گام نخست، یک هیات حقیقت‌یاب در سطح جهان اسلام به عربستان اعزام شود تا ابعاد این اتفاقات را بررسی و اعلام نتیجه کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درباره گمانه‌هایی مانند عمدی یا غیرعمدی بودن این حوادث نیز باید همین هیات حقیقت‌یاب موضوع را بررسی کند.

حقیقت‌پور تاکید کرد: در نهایت ساز و کار اتخاذ شده باید این باشد که به سمتی حرکت کنیم که مکه معظمه و مدینه منوره به عنوان مناطق آزاد اسلامی معرفی شوند تا مسلمانان بتوانند به راحتی و در امنیت در مناسک الهی شرکت کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم احضار سریع سفیر و کاردار عربستان در تهران توسط دولت جمهوری اسلامی و برخورد لازم خاطرنشان کرد: جا دارد که این حوادث با قاطعیت از طریق مجامع حقوقی بین‌المللی نیز پیگیری شود تا از جان، مال و آبروی مسلمانان در عربستان دفاع شود.