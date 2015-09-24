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۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۲

حقیقت پور در گفتگو با مهر خواستار شد؛

هیات حقیقت یاب جهان اسلام به عربستان اعزام شود

هیات حقیقت یاب جهان اسلام به عربستان اعزام شود

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر بی لیاقتی دولت عربستان در اداره حرمین شریفین، خواستار اعزام هیات حقیقت‌یاب جهان اسلام به عربستان برای بررسی حوادث حج امسال شد.

منصور حقیقت‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه امروز منا و کشته و زخمی شدن جمع زیادی از حجاج بیت‌الله‌الحرام در ادامه حوادث اخیر در عربستان، اظهار داشت: تکرار این حوادث نشان می‌دهد که دولت عربستان لیاقت و عرضه اداره این امکان مقدسه و حرمین شریفین را ندارد.

وی افزود: باید به فکر راه چاره جدیدی برای مدیریت جهان اسلام در این اماکن مقدسه باشیم و در این راستا بهترین اقدام این است که در گام نخست، یک هیات حقیقت‌یاب در سطح جهان اسلام به عربستان اعزام شود تا ابعاد این اتفاقات را بررسی و اعلام نتیجه کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درباره گمانه‌هایی مانند عمدی یا غیرعمدی بودن این حوادث نیز باید همین هیات حقیقت‌یاب موضوع را بررسی کند.

حقیقت‌پور تاکید کرد: در نهایت ساز و کار اتخاذ شده باید این باشد که به سمتی حرکت کنیم که مکه معظمه و مدینه منوره به عنوان مناطق آزاد اسلامی معرفی شوند تا مسلمانان بتوانند به راحتی و در امنیت در مناسک الهی شرکت کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم احضار سریع سفیر و کاردار عربستان در تهران توسط دولت جمهوری اسلامی و برخورد لازم خاطرنشان کرد: جا دارد که این حوادث با قاطعیت از طریق مجامع حقوقی بین‌المللی نیز پیگیری شود تا از جان، مال و آبروی مسلمانان در عربستان دفاع شود.

کد مطلب 2923571

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