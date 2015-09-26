به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط فعلی ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان سوخت انواع هواپیماهای مسافربری، باری، آموزشی، سم پاشی، جت و انواع بالگردها است.

بر این اساس از چند سال گذشته تاکنون با بهره برداری از مرحله دوم فاز سوم طرح توسعه و نوسازی پالایشگاه نفت آبادان، پس از حضور ایران در جمع کشورهای صادرکننده سوخت جت و هواپیماهای مسافربری، امکان خودکفایی در تامین بنزین هلی‌کوپتر و انواع هواپیماهای آموزشی و کشاورزی هم فراهم شده است.

علاوه بر این، هم اکنون در کنار عرضه ATK، سوخت مورد نیاز هواپیماها و بالگردهای نظامی و انتظامی ٤JP، بنزین ١٠٠ LL مورد نیاز هواپیماهای پیستونی (احتراق داخل) و سوخت مورد نیاز هواپیمای VH هم در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود.

از سوی دیگر، با وجود افزایش ظرفیت تولید انواع سوخت هواپیما مطابق با آخرین استانداردهای جهانی و به ویژه انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) اما در طول سه سال گذشته تاکنون به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی میزان فروش سوخت ایران به شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین‌های بین‌المللی به شدت کاهش یافته است.

از این رو، پس از اعمال محدودیت در عرضه سوخت به هواپیماهای ایرانی در برخی از شهرهای اروپایی، ایران هم در اقدامی عرضه سوخت به ایرلاین‌های خارجی را محدود کرده بود.

همزمان با قوت گرفتن احتمال لغو تحریم‌های بین‌المللی، دور جدید فعالیت‌ها به منظور آماده سازی زیرساخت‌ها عرضه و توزیع انواع سوخت هواپیما به شرکت‌های بین‌‌المللی در سطح شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آغاز شده است.

در حال حاضر ۵۳ مرکز سوخت رسانی هوایی در سطح فرودگاه های کشور فعال است که برنامه ویژه ای به منظور افزایش ۲۰ درصدی عرضه و توزیه انواع بنزین هواپیما در سطح فرودگاه ها با اولویت فرودگاه های بزرگ و بین‌المللی آغاز شده است.

ایران صادرکننده بنزین هواپیما شد

به گزارش مهر، در حال حاضر ایران به دلیل در اختیار داشتن ظرفیت‌های عرضه سوخت، بالا بودن ظرفیت تولید سوخت با استاندارد یاتا در سطح پالایشگاه های نفت و موقعیت ممتاز جغرافیایی به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب آسیا با اروپا، حوزه قفقاز، آسیای میانه با خلیج فارس و شما آفریقا، یکی از مهمترین قطب‌های عرضه و توزیع سوخت به ایرلاین‌های بین‌المللی به شمار می رود.

علی هرندی رئیس اداره کل سوخت گیری هوایی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به افزایش عرضه سوخت به هواپیماها و ایرلاین‌ها در طول دو ماهه گذشته، گفت: در طول این مدت متوسط عرضه انواع سوخت و بنزین به هواپیماها از ۴.۵ به ۵.۲ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه ویژه افزایش ظرفیت سوخت رسانی هوایی در کشور، تصریح کرد: هم اکنون افزایش ظرفیت ذخیره سازی انواع سوخت هواپیما در دستور کار قرار گرفته و حتی تغییر آرایش مراکز سوخت گیری از دیگر برنامه های در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۶۴ دستگاه خودروی حمل و سوخت رسان در سطح فرودگاه های کشور فعال هستند، بیان کرد: با این وجود، افزایش ۲۰ درصدی تعداد این خودروها در برنامه بوده و قصد داریم در برخی از فرودگاه‌های بین‌المللی به منظور افزایش ظرفیت عرضه سوخت تعداد این خودروها را افزایش دهیم.

هرندی با اشاره به خودکفایی ایران در طراحی و ساخت انواع خودروهای سوخت رسان به هواپیما در داخل کشور و بالاترین استانداردهای جهانی، تاکید کرد: قطعا در صورت لغو تحریم‌ها برنامه ویژه ای به منظور افزایش سوخت رسانی به ایرلاین‌های خارجی در برنامه قرار می گیرد.

در همین حال، اسماعیل حشم فیروز سرپرست امور بین‌الملل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفتگو با مهر از امضای قراردادهای تک محموله به منظور صادرات بنزین هواپیما به کشور افغانستان، اقلیم کردستان عراق و برخی از کشورهای همسایه خبر داده است.