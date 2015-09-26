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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۴۵

معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش بوشهر:

جذب دوره‌های سوادآموزی استان بوشهر ۵۰ درصد افزایش یافت

جذب دوره‌های سوادآموزی استان بوشهر ۵۰ درصد افزایش یافت

بوشهر - معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر از رشد بیش از ۵۰ درصدی جذب واجدین شرایط در دوره‌های سوادآموزی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، غلامرضا دانش‌فر با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی جذب واجدین شرایط دوره های سوادآموزی استان بوشهر نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته گفت: اقلام و کتاب‌های آموزشی بر اساس برنامه و سهمیه پیش بینی شده تشکیل کلاس‌های دوره های مختلف سوادآموزی در سال جاری تامین شده‌است.

وی ادامه داد: این اقلام شامل سه هزار جلد کتاب در دوره سوادآموزی، ۱۲هزار جلد کتاب در دوره انتقال، دو هزار جلد کتاب در دوره تحکیم سواد، یک‌هزار و ۵۰۰ جلد دفتر و چهار هزار و ۵۰۰ نوع از اقلام آموزشی دیگر است که اقلام ذکر شده در حال تحویل به شهرستان ها و مناطق استان است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود:  در سال جاری  ۴ هزار و ۲۰۰ نفر سوادآموز در دوره های مختلف سوادآموزی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به توافقات به عمل آمده با کمیساریای عالی پناهندگان،  ۶۲ نفر از اتباع خارجی نیز به صورت ویژه تحت پوشش سوادآموزی قرار خواهند گرفت و در مجموع ۳۷۴ نفر از اتباع خارجی در سال جاری تحت پوشش سوادآموزی قرار دارند.

کد مطلب 2924955

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