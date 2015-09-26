به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، غلامرضا دانش‌فر با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی جذب واجدین شرایط دوره های سوادآموزی استان بوشهر نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته گفت: اقلام و کتاب‌های آموزشی بر اساس برنامه و سهمیه پیش بینی شده تشکیل کلاس‌های دوره های مختلف سوادآموزی در سال جاری تامین شده‌است.

وی ادامه داد: این اقلام شامل سه هزار جلد کتاب در دوره سوادآموزی، ۱۲هزار جلد کتاب در دوره انتقال، دو هزار جلد کتاب در دوره تحکیم سواد، یک‌هزار و ۵۰۰ جلد دفتر و چهار هزار و ۵۰۰ نوع از اقلام آموزشی دیگر است که اقلام ذکر شده در حال تحویل به شهرستان ها و مناطق استان است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: در سال جاری ۴ هزار و ۲۰۰ نفر سوادآموز در دوره های مختلف سوادآموزی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به توافقات به عمل آمده با کمیساریای عالی پناهندگان، ۶۲ نفر از اتباع خارجی نیز به صورت ویژه تحت پوشش سوادآموزی قرار خواهند گرفت و در مجموع ۳۷۴ نفر از اتباع خارجی در سال جاری تحت پوشش سوادآموزی قرار دارند.