تعهد کرده بودم از آخوندی دفاع کنم/ وزیر راه مدیری مدبر و فهیم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در جلسه علنی امروز مجلس و در مخالفت با استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکراتی که امروز انجام شد بسیار مفید بود، اظهارداشت: بسیاری از دوستان به من گفتند که جو مجلس، جو مساعدی است و من نیز نه بر اساس ذهن خودم بلکه بر اساس پایشی که در مجلس دارم، چند روز قبل در مصاحبه ای گفتم که قطعا رای آقای آخوندی در این مرحله بیش از دو سال قبل است.

وی افزود: به همین دلیل نیز برخی دوستان به من گفتند که ضرورت ندارد صحبت کنم اما چون تعهد کرده بودم، چند نکته را می گویم.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه های مسکن مهر، گفت: ما مسائلی مانند مسکن مهر را داریم که پروژه عظیمی است؛ در این پروژه خانواده هایی صاحب مسکن شدند که نسل در نسل مسکن ملکی نداشته اند و اگر این طرح نبود حتی امیدی به اینکه نسل های آینده آنها نیز صاحب خانه شوند، نداشتند.

باهنر تاکید کرد: این افراد حق دارند و این وظیفه قطعی حاکمیت است که به مشکل آنها برسد.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر پروژه مسکن مهر با تدبیر بیشتر و محاسبات دقیق تر و پیش بینی های واقعی تر مدیریت می شد، شاید تا این حد با مشکل روبرو نمی شد.

نایب رئیس دوم مجلس درباره مهمترین مشکلات ناشی از مسکن مهر، عنوان کرد: با حجت علمی اعلام می کنم که بابت مسکن مهر ده واحد درصد به تورم کشور اضافه شده است؛ یعنی ۱۷ میلیون خانوار کشور، ده درصد تورم بیشتری را تحمل کرده اند؛ اینها را می توان بهتر مدیریت کرد.

باهنر گفت: با توجه به همه واقعیت های قضیه، فکر می کنم که وزارت خانه تا به حال متعهد بوده و بعد از این هم باید متعهد باشد که تا آخرین واحد مسکن مهر را تکمیل کند و البته هزینه های مسکن مهر را در اقتصاد کشور کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که وزارت راه و شهرسازی این دولت مسئولیت را تحویل گرفته است، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داشته است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه بخواهد تمام شود، محاسبات ریاضی می گوید که اگر سالی ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهیم بعد از ده سال تمام می شود، اما مهندس و اقتصاد دان اینگونه حساب نمی کند، بلکه می گوید این اعتبار فقط هزینه استهلاک و تعدیل است. در حالی که این پروژه هیچ وقت تمام نمی شود و فقط ادامه می یابد و تورم ایجاد می کند.

باهنر تاکید کرد: دولت ها نباید چهار ساله یا هشت ساله فکر کنند، باید این فکر را بکنند که اگر برنامه ای را کلید زدند، دولت های بعدی نیز بتوانند با موفقیت کار را ادامه دهند.

مدیریت وزارت راه برای کاهش روزانه ۶ میلیون لیتری مصرف گازوئیل

وی همچنین با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی اظهار داشت: ما سالانه ۴۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می کنیم اما اینکه چقدر بازدهی دارد، نمی دانم! اما یکی از کارهای اخیر وزارت راه این بوده است که گازوئیل را بر اساس بارنامه تحویل کامیون ها می دهد که این کار باعث کاهش روزانه ۶ میلیون لیتری مصرف گازوئیل در کشور شده است.

نایب رئیس دوم مجلس خاطرنشان کرد: من از زمان دولت اول مقام معظم رهبری تا امروز در مجلس بوده ام و تقریباً همه دولت ها را دیده ام و با صدها وزیر تعامل کرده ام و حدود ۱۳۰۰ همکار نماینده داشته ام؛ در بین وزرای مسکن و شهرسازی شهادت می دهم که آقای آخوندی یکی از وزرای مدبر، فهیم و پرکار بوده است و بچه های جهاد سازندگی و وزارت کشور نیز او را می شناسند و می دانند که مدیری مدبر و با کیاست است.

باهنر با اشاره به برخی سخنان که استیضاح امروز را سیاسی خوانده اند، تصریح کرد: من نمی خواهم به این مسئله وارد شوم اما برخی دوستان موافق استیضاح کم لطفی کردند و گفتند که رئیس جمهور با هواپیمای اختصاصی به نیویورک رفته و برگشته است؛ رئیس جمهور قبلی هم به نیویورک و ونزوئلا می رفت و اشکالی هم ندارد، چرا که این رفت و آمدها می تواند مفید و موثر باشد، اما اصل قضیه را بر این بگذاریم که استیضاح به هیچ وجه جریانی یا جناحی نیست و از همه جریان ها آن را امضاء کرده اند.

وی ادامه داد: ریاست محترم کمیسیون عمران نیز از سر دلسوزی آمد و در موافقت با استیضاح صحبت کرد، اما درخواست دارم که با رای بالا اجازه دهید آقای آخوندی به مسئولیتش ادامه دهد اما نقاط ضعف نیز باید برطرف شود و نقاط قوت نیز تقویت شود.