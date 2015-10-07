به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاسم پور شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید رسانه‌ای از پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روستاها، اظهار داشت: از ۱۱۱ روستای شهرستان قائم‌شهر، در ۴۲ روستا طرح هادی در حال اجرا و یا به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: طرح هادی در هفت روستای بخش مرکزی و هشت روستای بخش تالارپی شهرستان سیمرغ نیز اجرا شده است.

قاسم پور افزود: پارک پایین لموک بااعتباری بالغ‌بر ۷۰۰ میلیون تومان و مشارکت دهیاری با بنیاد مسکن ساخته‌شده است.

وی تصریح کرد: اعتبار طرح هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قائم‌شهر ۱.۵ میلیارد تومان از تبصره ۲۲ و ۷۸۰ میلیون تومان از محل تملک و دارایی تعیین‌شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قائم‌شهر و سیمرغ در خصوص بوستان عناب در شهرستان سیمرغ گفت: این بوستان به‌عنوان برترین پارک روستایی کشور با ۵ هزار متر وسعت در روستای پایین دسته رکنکلا در سال ۹۱ افتتاح شد.

قاسم پور با اشاره به مشارکت اهالی روستا، ادامه داد: ۸۰۰ میلیون تومان برای ساخت پارک و المان و معابر روستا هزینه شده است.