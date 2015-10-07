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۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۷

رئیس بنیاد مسکن قائمشهر:

روستاهای قائم‌شهر وسیمرغ دارای طرح هادی هستند

روستاهای قائم‌شهر وسیمرغ دارای طرح هادی هستند

قائم‌شهر- مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قائم‌شهر و سیمرغ گفت: همه روستاهای قائم‌شهر و سیمرغ دارای طرح هادی مصوب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاسم پور شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید رسانه‌ای از پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روستاها، اظهار داشت: از ۱۱۱ روستای شهرستان قائم‌شهر، در ۴۲ روستا طرح هادی در حال اجرا و یا به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: طرح هادی در هفت روستای بخش مرکزی و هشت روستای بخش تالارپی شهرستان سیمرغ نیز اجرا شده است.

قاسم پور افزود: پارک پایین لموک بااعتباری بالغ‌بر ۷۰۰ میلیون تومان و مشارکت دهیاری با بنیاد مسکن ساخته‌شده است.

وی تصریح کرد: اعتبار طرح هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قائم‌شهر ۱.۵ میلیارد تومان از تبصره ۲۲ و ۷۸۰ میلیون تومان از محل تملک و دارایی تعیین‌شده است.

 مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قائم‌شهر و سیمرغ در خصوص بوستان عناب در شهرستان سیمرغ گفت: این بوستان به‌عنوان برترین پارک روستایی کشور با ۵ هزار متر وسعت در روستای پایین دسته رکنکلا در سال ۹۱ افتتاح شد.

قاسم پور با اشاره به مشارکت اهالی روستا، ادامه داد: ۸۰۰ میلیون تومان برای ساخت پارک و المان و معابر روستا هزینه شده است.

کد مطلب 2935734

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