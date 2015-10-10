محمدرضا شاملو در گفتگو با مهر با اشاره به تخلفات ساخت و ساز و زمین خواری در روستاها، گفت: هرکجا پیرامون شهرهای بزرگ و کلان شهرها موقعیتی به عنوان سکونتگاه خوابگاهی یا نقطه خوش آب و هوایی برای گذران ایام آخر هفته وجود دارد، تخلف هم انجام می شود.

وی با بیان اینکه نیاز است ضمن برخورد جدی با تخلفات، راهکارهای مناسب و قانونمند هم برای پاسخگویی به نیازهای منطقی و مشروع داشته باشیم، افزود: اگر هردو اینها را کنار هم نبینیم، نمی‌توانیم نتیجه معقول و منطقی داشته باشیم و نیاز است تا تقاضاها در این بخش هم مورد بررسی قرار گیرد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با اعلام اینکه روستاهای خوش آب و هوا در تمام کشور در معرض تخلفات و زمین خواری قرار دارند، ادامه داد: در مسیر اسالم به خلخال ساخت و سازهای گسترده ای اتفاق افتاده است، همچنین در برخی روستاهای پیرامونی تهران مانند روستاهای شمیران و استان البرز زمین خواری زیادی داریم.

شاملو به زمین خواری گسترده در استان فارس اطراف شیراز و استان کهگیلویه بویراحمد اطراف یاسوج اشاره کرد و گفت: به تازگی در یکی از روستاهای استان همدان به نام قاسم آباد هم ساخت و سازهای خلاف با گستردگی اتفاق افتاده است اما باید توجه داشت که این دست موارد، خاص یک استان نیست.

وی در خصوص رقم زمین خواری روستای زیارت در استان گلستان اظهار داشت: روستای زیارت در برنامه کاری کارگروه مبارزه با زمین خواری قرار دارد و قرار شده است این کارگروه سفری به این روستا داشته باشد. البته رقم دقیقی از زمین خواری نداریم اما طرح هادی این روستا کمتر از ۵۰ هکتار است و ساخت و سازها چند برابر طرح هادی انجام شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه روستای زیارت، بافت با ارزش محسوب می‌شود و به شدت در حال آسیب است، افزود: در همه جای استان مازندران مانند اطراف تنکابن، اطراف رامسر، بابلسر و خیلی مناطق دیگر که بروید می توان این زمین خواری ها را دید.

شاملو با اعلام اینکه منطقه گردنه حیران در حدفاصل دو استان قرار دارد و به آن بی توجهی شد، گفت: هر چند تعداد ساخت و سازها زیاد نیست اما حجم تخلفات در این منطقه بسیار بالا است که باید با این تخلفات برخورد شود تا دیگر تکرار نشود.

وی در خصوص اینکه برخی افراد که شروع کننده زمین خواری در این مناطق هستند، با پشتوانه این کار را انجام می دهند، افزود: افراد بانفوذ دولتی که تصور می‌کنند حاشیه امنی دارند، شروع کننده تخلفات هستند و بعد هم افراد دیگر وارد می‌شوند.