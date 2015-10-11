سردار همدانی در ۸۰ عملیات بزرگ سوریه شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در آغاز مراسم تشییع پیکر سردار همدانی در میدان سپاه تهران گفت: سردار همدانی با تهاجم ظالمانه استکبار به سوریه از سال ۹۰ به این کشور رفت، دفاع وطنی را آنجا تشکیل داد و در ۸۰ عملیات حضور داشت.

فرمانده سپاه در سالهای دفاع مقدس افزود: همدانی قرارگاه حضرت زینب(س) را در دمشق و قرارگاه حضرت رقیه(س) را در حلب راه انداخت.

رضایی با بیان اینکه سردار همدانی ۴۰ سال برای اعتلای اسلام جنگید، گفت: او تا آخرین روز در جبهه‌های جنگ تحمیلی ماند و در سوریه نیز یک تنه از حرم اهل بیت دفاع کرد و بارها تا آستانه شهادت پیش رفت.

وی همدانی را یار دوم سردار جاویدالاثر احمد متوسلیان دانست و افزود: حاج احمد حزب‌الله را در لبنان بنا کرد و سردار همدانی نیز دفاع وطنی را که مشابه حزب‌الله است در سوریه شکل داد و دهها هزار جوان سوری را در این قالب سازماندهی کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: وقتی به او گفته شد که یک لشکر از ایران به سوریه ببریم گفت ما پاسدارها از مردمیم و با تکیه بر خود مردم سوریه تروریستها را از بین خواهیم برد.

رضایی با بیان اینکه امروز فتنه بزرگی سراسر اسلام را فرا گرفته که باید آن را از بین ببریم، تصریح کرد: اگر عربستان و تکفیری ها در سوریه، عراق و یمن پیروز شوند، جهان اسلام را ۱۵ قرن به عقب می‌برند.

وی خاطرنشان کرد: امروز امنیت ایران تنها در چهاچوب مرزها قابل تامین نیست و با امنیت منطقه گره خورده و سردار همدانی نیز در سوریه شهید شد تا ناامنی به تهران نرسد. پس عده ای نگویند که چرا او در سوریه شهید شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه شهید همدانی به پیشواز امنیتی رفت که جهان اسلام را آرام نگه دارد و دشمن هم خیال باطل نکند، گفت: دشمنان بدانند که با شهادت سردار همدانی ده‌ها همدانی دیگر بلند خواهند شد و پرچم دفاع از حریم حضرت زینب(س) را در دست خواهند گرفت و آنها را در سوریه و عراق دفن خواهند کرد.

رضایی در پایان با اشاره به تحولات فلسطین و با بیان اینکه این بی سابقه است که صهیونیستها از ورود مسلمانان به مسجدالاقصی جلوگیری کنند، تاکید کرد: انتفاضه جدید در فلسطین آغاز شده است.