به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی در مراسم تشییع پیکر شهید حسین همدانی که صبح امروز در تهران برگزار شد، اظهار داشت: پس از شهادت سردار همدانی، همان سیاست‌های گذشته را در مقابله با تروریست‌ها و رژیم صهیونیستی دنبال می‌کنیم.

وی افزود: با شهادت فرماندهان بزرگ هیچ چیزی تغییر نمی‌کند؛ چرا که عزم و اراده ما برای ادامه راه این شهیدان بیشتر خواهد شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیام شما برای رژیم صهیونیستی چیست؟ گفت: صهیونیست‌ها کوچک‌تر از آن هستند که مخاطب ما برای پیام باشند، ولی خورشید حیات آنها رو به غروب است.

سردار سلامی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند رژیم صهیونیستی در دهه‌های آینده از صحنه جغرافیای عالم حذف خواهند شد.

وی با اشاره به شخصیت سردار همدانی تصریح کرد: ایشان یکی از فرماندهان بزرگ سپاه بود که در دوران دفاع مقدس، فرماندهی یگان‌های قدرتمند سپاه مانند انصار سپاه را بر عهده داشت.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه آنچه که امروز به عنوان موفقیت‌های نظام سوریه در صحنه میدانی و سیاسی می‌بینید، مدیون مجاهدت سردار همدانی است، گفت: بخش مهمی از این موفقیت‌ها مدیون مجاهدت‌ها و تلاش‌های سردار همدانی است.

سردار سلامی در پایان خاطرنشان کرد: سردار همدانی واقعاً یک فرمانده شجاع، اسوه اخلاق و انسانی با شرافت بود.