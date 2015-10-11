۲۳ شهید و بیش از هزار زخمی در کرانه باختری و غزه طی چند روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که ناآرامی های چند روز اخیر در کرانه باختری و نوارغزه ۲۳ شهید و بیش از هزار زخمی بر جا گذاشته است.

در این بیانیه آمده است که نظامیان صهیونیست در حملات خود به شهروندان فلسطینی از گلوله های جنگی و پلاستیکی استفاده می کنند. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت فلسطین از آغاز ماه جاری میلادی تا صبح امروز است.

در پی هتک حرمت های روزانه رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی طی ماه های گذشته که در روزهای اخیر شدت بیشتری به خود گرفته بود، ساکنان کرانه باختری علیه صهیونیست ها قیام کرده اند و این منطقه به ویژه بیت المقدس شاهد عملیات استشهادی فلسطینی ها است.

کارشناسان و تحلیلگران از وقوع انتفاضه سوم فلسطین خبر می دهند و بر اتحاد گروه های مقاومت فلسطین تاکید دارند. دامنه اعتراضات علیه رژیم صهیونیستی به نوارغزه نیز کشیده شده است. نظامیان صهیونیست برای خاموش کردن صدای اعتراضات به بازداشت گسترده شهروندان فلسطینی و تیراندازی به سوی فلسطینی ها روی آورده اند.