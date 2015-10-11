مناظره کلینتون و چهار نامزد دموکرات دیگر در سی ان ان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، در ادامه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزدهای حزب دموکرات برای نخستین بار در یک برنامه تلویزیونی مناظره خواهند کرد.

بر این اساس اولین مناظره نامزدهای حزب دموکرات دو روز دیگر در برنامه ای زنده در شبکه سی ان ان پخش خواهد شد. این برنامه در شهر لاس وگاس در ایالت نوادا برگزار می شود.

در این برنامه پنج نامزد حزب دموکرات حضور دارند که هیلاری کلینتون نیز در بین آنها است. آخرین نظرسنجی در حزب دموکرات نشان می دهد به احتمال زیاد کلینتون بخت اول نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد بود.

همچنین نظرسنجی ها در بین نامزدهای حزب جمهوری خواه نیز نشان می دهد دونالد ترامپ شانس اول حضور در رقابت های انتخاباتی است.

بر اساس جدیدترین نظرسنجی ها ۶۴ درصد از رای دهندگان دموکرات گفتند در صورت اعلام نامزدی کلینتون در انتخابات ۲۰۱۶ از وی حمایت خواهند نمود.