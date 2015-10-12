به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله که به صورت دیجیتال منتشر می شود تلاش می کند به بررسی تحلیلی تازه ترین تحولات منطقه و جهان بپردازد و روند تحولات را در قالب گزارش و گفتگو مورد بررسی قرار دهد.

گفتگو با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از جمله مطالب این شماره از نشریه بین الملل مهر به شمار می رود.

گفتگو با «ریچارد نیفو» از طراحان تحریم های ایران، گفتگو با «جیم والش» استاد دانشگاه MIT ، گفتگو با «رابرت آینهورن» معاون سابق وزارت خارجه آمریکا، آیا «نایاک» خودی است و علت نفرت ایرانیان از انگلیس چیست و... از جمله موضوعاتی هستند که در بخش ایران در جهان این نشریه منعکس شده اند.

چرا پناهجویان به کشورهای ثروتمند غربی نمی روند، خیزش پرتقالی برای ریشه کن کردن فساد در کشور سیبها، میزگرد «تمامیت ارضی عراق»، تجزیه عراق با چاشنی دیپلماسی، پنجمین سال بحران سوریه، گفتگو با «عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از جمله مطالبی هستند که در این شماره مجله بین الملل مهر منتشر شده اند.

اقدامات نظامی روسیه در سوریه، گفتگو با «عثمان لوغ اوغلو» سفیر سابق ترکیه در آمریکا، اروپا و پناهندگان، نگرانی وارث «مستر همفر» از جدایی ایران و سعودی، گفتگو با «افشین شاهی» استاد دانشگاه بردفورد انگلستان مطالبی هستند که مخاطبان می توانند در بخش اروپای مجله مطالعه کنند.

در بخش آسیای این شماره از مجله می خوانیم: غرش اژدهای زرد تن اوباما را لرزاند، گفتگو با «محمد هاشم» نماینده پارلمان افغانستان، گفتگو با «ادواردو مارتین منز» سفیر فیلیپین در ایران، تهاجمی شدن ارتش ژاپن و گفتگو با «وحید مژده» مقام پیشین طالبان.

گفتگو با «نیکلاس اونف» بنیانگذار مکتب سازه انگاری، میزگرد بررسی انتخابات آمریکا، گفتگو با «ولادیمیر آندرس گنزالس کوسادا» سفیر کوبا در ایران و گفتگو با «ریچارد مورفی» سفیر پیشین آمریکا در عربستان نیز در بخش آمریکای مجله بین الملل شماره هشتم منعکس شده اند.

با توجه به اینکه این مجله سیر تحولات نظامهای منطقه ای و نظام بین الملل را در قالب گفتگو و گزارش گردآوری کرده است می تواند فهم خوبی در روند تحولات چه از حیث خبری و چه تحلیلی به دست دهد.

جهت دریافت شماره هشتم مجله بین الملل مهر اینجا کلیک کنید.