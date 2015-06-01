به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله که به صورت دیجیتال منتشر می شود تلاش می کند به بررسی تحلیلی تازه ترین تحولات منطقه و جهان بپردازد.

مصاحبه اختصاصی خبرگزاری مهر با نوآم چامسکی و نقد این نظریه پرداز بر تعریف ایالات متحده آمریکا از «جامعه جهانی» از جمله مطالب این نشریه به شمار می رود.

بیانیه لوزان در حالی در پایان نشستهای ایران و گروه ۱+۵ در لوزان سوئیس اعلام شد که تفاسیر مختلف و گوناگونی در خصوص این بیانیه از سوی ایران و برخی کشورهای گروه ۱+۵ ارائه شده است.

در حالیکه ایران بر حق بجای خود در رفع یک جای تحریم ها تأکید دارد طرف آمریکایی این موضوع را منوط به فرآیند اعتمادسازی کرده است که به معنای همان توافق گام به گام است.

اولی هاینونن رئیس سابق بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاون امور پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است توافق نهایی هسته‌ای عادلانه خواهد بود. اما مذاکرات آتی دشوار است. متن کامل این گفتگو در بخش ایران در جهان این شماره مجله قابل بازیابی است.

حزب محافظه کار انگلستان به رهبری «دیوید کامرون» نخست وزیر فعلی این کشور پیروز انتخابات پارلمانی شد.

در این انتخابات حزب محافظه کار به رهبری «دیوید کامرون» نخست وزیر فعلی انگلستان ۳۳۱ کرسی، کارگر ۲۳۲ کرسی ، ملی اسکاتلند ۵۶ کرسی کسب کردند.

به این ترتیب دیوید کامرون بار دیگر نخست وزیر انگلستان شد و دولت خود را بر خلاف پیش‌بینی‌ها بدون نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر تشکیل داد.

وی بعد از پیروزی در انتخابات راهی کاخ باکینهام برای دیدار با ملکه الیزابت شد. از اولین موضوعاتی که وی در آنجا مجددا تکرار کرد به همه پرسی گذاشتن ادامه عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا بود؛ امری که موجب نگرانی صاحبان صنایع و بازرگانان انگلیسی و اعضای اتحادیه اروپا شده است. بخش اروپا این شماره از مجله به بررسی آثار خروج انگلیسی از اتحادیه اروپا پرداخته است.

بررسی منطق عربستان در تجاوز به یمن، سیاست خارجی سودان در دوره البشیر، بررسی نقش نیروهای مردمی در عراق، دلایل مواضع قاطع نصرالله مقابل عربستان و پایان ماه عسل یمن و داعش متعاقب حمله داعش به گذرگاه طریبیل از جمله گزارشها و تحلیلهای منعکس ده در بخش خاورمیانه مجله بین الملل مهر در این شماره است.

تصمیم وزارت دفاع آمریکا مبنی بر امکان اعزام هواپیماها و کشتی های جنگی به دریای چین جنوبی برای تضمین کشتیرانی آزاد پیرامون جزایر مصنوعی ساخت پکن و به دنبال آن سفر «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا به پکن و خواست وی در راستای کاهش تنش ها در منطقه مورد مناقشه موجب شد تا بار دیگر موضوع مداخله واشنگتن در منازعات داخلی کشورهای آسیای شرقی بر سر زبان ها بیافتد.

بخش آسیای مجله در این شماره به بررسی تشدید مناقشات آمریکا و چین در دریای چین جنوبی می پردازد.

درخواست ریش سفیدان سنا از تندروهای کنگره آمریکا درباره ایران، کمک 747 میلیون دلاری آمریکا به ارتش رژیم صهیونیستی، گفتگو با استوارت سیم فیلسوف معروف انگلیسی و شبیه سازی تأسیسات هسته ای ایران در جنگلهای تنسی آمریکا از جمله موضوعاتی هستند که در بخش آمریکای مجله مورد بررسی قرار گرفته اند.

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