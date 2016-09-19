شماره شانزدهم مجله بین الملل مهر/ گفتگو با رئیس پارلمان عراق

به گزارش خبرنگار مهر، این مجله که به صورت دیجیتال منتشر می شود تلاش می کند به بررسی تحلیلی تازه ترین تحولات منطقه و جهان بپردازد و روند تحولات را در قالب گزارش و گفتگو مورد بررسی قرار دهد.

گفتگو با «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در این شماره مجله بین الملل مهر منعکس شده است.

گفتگو با «بارنت رابین» مشاور دستیار ویژه اوباما، گفتگو با «فون هیپل» معاون سابق کاخ سفید، مروری بر پیام راهبردی رهبر انقلاب در آستانه حج و «نیکلاس هاپتون» دیپلمات نمایی با مأموریت ویژه از جمله مطالبی هستند که در این شماره مجله بین الملل مهر منتشر شده اند.

گفتگو با «طلال عتریسی» استاد لبنانی، گفتگو با «محمد امین حطیط» تحلیلگر لبنانی طرح 4 ماده ای ریاض برای یمن و گفتگو با «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در بخش خاورمیانه مجله قابل دسترسی است.

گفتگو با «عثمان فاروق لوغ اوغلو» معاون حزب جمهوری خلق ترکیه، گفتگو با «ماریا ولسر» رئیس یونیسف آلمان، بحران پناهجویان؛ کلاف سردرگم و گفتگو با «صادق ملکی» کارشناس مسائل ترکیه از جمله موضوعاتی هستند که در بخش اروپا این شماره از نشریه مورد اهتمام قرار گرفته اند.

در بخش آسیای این شماره از مجله می خوانیم: گفتگو با «ابوالحسن یاسر» مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان؛ گفتگو با «سید شفقت حسین شیرازی» معاون مجلس وحدت المسلمین پاکستان؛ روابط استراتژیک آمریکا و هند و بازسازی جاده ابریشم.

گفتگو با «جیمز چارلز اسلتری» نماینده سابق کنگره آمریکا، گفتگو با «جان بنت جانسون» سناتور پیشین آمریکا، گفتگو با «ملدین لوین» نماینده سابق کنگره آمریکا و توقف «ترانس آتلانتیک» پشت خط پایاناز جمله موضوعاتی هستند که در بخش آمریکا این شماره مجله بین الملل مهر منعکس شده اند.

با توجه به اینکه این مجله سیر تحولات نظامهای منطقه ای و نظام بین الملل را در قالب گفتگو و گزارش گردآوری کرده است می تواند فهم خوبی در روند تحولات چه از حیث خبری و چه تحلیلی به دست دهد.

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