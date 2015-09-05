شماره هفتم مجله بین الملل/ گفتگو با معاون دبیر کل حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله که به صورت دیجیتال منتشر می شود تلاش می کند به بررسی تحلیلی تازه ترین تحولات منطقه و جهان بپردازد و روند تحولات را در قالب گزارش و گفتگو مورد بررسی قرار دهد.

گفتگو با شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان از جمله مطالب این شماره از نشریه بین الملل مهر به شمار می رود.

توافق هسته‌ای ایران؛ از نرمش قهرمانانه تا سوءبرداشت مغرضانه و گفتگو با وزیر سابق دولت لبنان از جمله موضوعاتی هستند که در بخش ایران در جهان این نشریه منعکس شده اند.

گفتگو با «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله، اردن طعمه جدید داعش؛ هزینه بازیگری در جغرافیای شیعه، گفتگو با خطیب جمعه نجف و فاجعه انسانی در کفریا و فوعه از جمله مطالبی هستند که در این شماره مجله بین الملل مهر منتشر شده اند.

خط و نشان اسپارت ها برای خانم صدر اعظم!، کودتای «بیوتروریسم»، فابیوس درپی نزدیک کردن فرانسه به ایران با استفاده از مشترکات است و چرایی تغییر تاکتیک ترکیه در قبال داعش و پ ک کمطالبی هستند که مخاطبان می توانند در بخش اروپای مجله مطالعه کنند.

در بخش آسیای این شماره از مجله می خوانیم: ۲۰۱۵ سال قدرت سایبری چین است، چین به آمریکا مأمور مخفی می‌فرستد!، گفتگو با سفیر اندونزی در ایران و جنگ قدرت در رهبری طالبان و احتمال انشعاب در صفوف آن.

دستکاری هدفمند افکار عمومی آمریکا به امید مخالفت با توافق هسته‌ای، ترکیه شریک مناسبی برای آمریکا در جنگ با داعش نیست، نظم امنیتی آمریکا در خلیج‌فارس مبتنی بر ناامنی ایران است و گفتگو با سفیر سابق آمریکا در سوریه نیز در بخش آمریکای مجله بین الملل شماره هفتم منعکس شده اند.

با توجه به اینکه این مجله سیر تحولات نظامهای منطقه ای و نظام بین الملل را در قالب گفتگو و گزارش گردآوری کرده است می تواند فهم خوبی در روند تحولات چه از حیث خبری و چه تحلیلی به دست دهد.

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