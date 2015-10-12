عملیات ضد صهیونیستی جدید در بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یک شهروند فلسطینی در ادامه انتفاضه مردمی علیه رژیم صهیونیستی عملیات ضد صهیونیستی جدیدی را در بیت المقدس انجام داد.

در این عملیات یک صهیونیست زخمی شد. خبر دیگر اینکه پلیس رژیم صهیونیستی تمامی ورودی های بخش قدیمی قدس را بست و مانع از ورود و خروج به این منطقه شده است.

رژیم صهیونیستی هفته گذشته با شروع اعتراضات مردمی در کرانه باختری برای نخستین بار بخش قدیمی قدس را بسته بود.

موج اعتراضات و انتفاضه مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی که در اعتراض به هتک حرمت های روزانه این رژیم به مسجدالاقصی صورت گرفته است از کرانه باختری آغاز و به نوارغزه و سپس به اراضی اشغالی ۱۹۴۸ سرایت کرده است. این امر وحشت مقامات رژیم صهیونیستی را برانگیخته است.