شیرهای طعم دار کم شکر می شوند/واردات نوشابه گازدار ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سهیل اسکندری با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵۶ واحد تولید کننده نوشابه گازدار و ۳۴۰ واحد تولید کننده نوشیدنی های میوه ای در کشور فعال هستند، تصریح کرد: در سال ۹۳ در راستای کاهش مصرف شکر بازنگری در ضوابط نوشیدنی میوه ای است که ۱.۵ درصد میزان شکر مصرفی کم شده و ۵درصد میزان آبمیوه مصرفی در فرمولاسیون افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: براساس مصوبه کمیته فنی قانونی اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی که در راستای ارتقاء سلامت محصولات غذایی صورت پذیرفته، کاهش مصرف شکر در نوشابه های گازدار به حداکثر ۹درصد تقلیل یافته است

اسکندری ضمن توصیه به عدم استفاده از نوشیدنی مالت طعم دار به دلیل مصرف بالای شکر در خصوص نوشیدنی های مالت بدون طعم، اظهارداشت: به دلیل عدم افزودن شکر با معیارهای تغذیه ای صحیح منطبق است.

وی اضافه کرد: در راستای کاهش مصرف شکر، واردات نوشابه های گازدار توسط سازمان غذا و دارو ممنوع شده است ضمن اینکه کاهش مقدار شکر مجاز در نوشابه های انرژی زا، از دیگر دست آوردهای اقدامات سازمان غذا و دارو است.

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تاکید بر مصوبات کاهش شکر فرمولاسیون در شیرهای طعم دار و دسرهای لبنی، از کاهش ۱۰ درصدی شکر در این قبیل فرآورده ها خبر داد و خاطر نشان کرد: حداکثر سقف شکر در شیرهای طعم دار از اول دی ماه ۹۴ بر اساس ابلاغ سازمان غذا و دارو، کاهش می یابد.

وی همچنین به کاهش ۱۰ درصدی قند مجاز در فرآورده های یخی اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل نیز از ۱۰ دی ماه امسال اعمال می شود.