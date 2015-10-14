جنگنده روسیه برای شناسایی به هواپیمای آمریکایی نزدیک شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز با انتشار بیانیه ای علت نزدیک شدن یک جنگنده روس به یک هواپیمای جنگی آمریکایی در ۱۰ اکتبر بر فراز سوریه را تنها با هدف شناسایی آن اعلام کرد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این باره آمده است: نزدیک شدن یک فروند جنگنده سوخو ۳۰ روسیه به هواپیمای آمریکایی به دلیل اقدام برای شناسایی بوده نه برای مرعوب کردن آن.

به گزارش مهر، روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال جاری، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.

در این میان، جبهه غربی-عربی حامیان تروریست های داعش روسیه را متهم کردند که حملاتش به جای گروه تروریستی داعش بر مخالفان سوری متمرکز بوده است.

گفتنی است، مقامات روسیه با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.