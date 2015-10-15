حسن شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شهادت سردار همدانی در سوریه اظهار داشت: سردار عزیزمان همدانی نقش بی بدیلی در محور مقاومت و کشور سوریه داشت.

وی افزود: شهید همدانی از ابتدای بحران و شاید کمی جلوتر از سال ۹۰ در سوریه حضور مستقیم داشت. ایشان بین نیروهای مقاومت، ارتش سوریه، بچه های حزب الله و مدافعین حرم چهره بسیار محبوبی است.

خبرنگار و رئیس سابق دفتر صدا و سیما در سوریه تصریح کرد: شهید همدانی به واسطه فرماندهی، تواضع، حسن خلق و تجارب ارزشمند در ۸ سال دفاع مقدس، نقش سازنده ای در سوریه داشت.

شمشادی بزرگترین نقش شهید همدانی در سوریه را برنامه ریزی، تشکیل و سازماندهی نیروهای «دفاع وطنی» دانست و خاطرنشان کرد: نیروهای دفاع وطنی مشابه نیروی بسیج در جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: نیروهای دفاع وطنی در سوریه وجود نداشت و با هدایت و مدیریت شهید همدانی شکل گرفت. این نیروها با حضور اقشار مختلف مردم بیش از ۸۰ هزار نفر را ظرف دو سال سازماندهی کردند.

خبرنگار و رئیس سابق دفتر صدا و سیما در سوریه با بیان اینکه نیروهای دفاع وطنی در مناطق مختلف سوریه مستقر شده اند، افزود: برخی از این نیروها در مناطق عملیاتی درگیر و شهید شده اند.

شمشادی بزرگترین کارکرد شهید همدانی را انجام وظیفه مستشاری در میدانی فعال برشمرد و ادامه داد: وی در عملیات های مختلفی به منظور اطلاعات، عملیات، طراحی، شناسایی و تدارک برنامه های آفندی و پدافندی برای نیروهای عملیاتی حضور مستقیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: شهادت سردار همدانی برای نیروهای مقاومت بسیار سنگین بود، اما این اتفاق خون تازه ای در رگ های جریان مقاومت دمید و بچه های مقاومت مصمم تر شدند.

خبرنگار و رئیس سابق دفتر صدا و سیما در سوریه با اشاره به خاطره ای از شهید همدانی تصریح کرد: بهترین خاطره بنده از شهید همدانی حضور گرم و همیشگی در آئین های مذهبی حرم حضرت رقیه (س) بود. ایشان بسیار فروتنانه و متواضعانه چفیه خود را روی سر می کشیدند و یک گوشه حرم می نشستند.

وی ادامه داد: یک روز جلسه ای در سفارت برای بررسی آخرین تحولات سوریه داشتیم و قرار بود سردار همدانی نیز در این جلسه شرکت کند اما وی کمی با تاخیر حضور یافت.

شمشادی با بیان اینکه تیم همراه سردار همدانی در این جلسه تاکید کردند که شهید همدانی تا ساعت ۴ صبح در حال بازدید و شناسایی مناطق عملیاتی بوده است، اظهار داشت: ایشان از ۴ صبح نیز که برای استراحت آمده بود، به تنهایی و برای شناسایی منطقه دیگری رفته است.

وی در پایان تصریح کرد: نیروهایی که شاید نصف سن سردار را هم نداشتند ۲ یا ۳ ساعت استراحت کرده بودند؛ اما سردار با آن سن و سال همان دو، سه ساعت را هم استراحت نکرده بود.