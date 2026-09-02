به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سعید بهشتیراد، معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، بعدازظهر چهارشنبه در نخستین نشست هیئت اندیشهورزی بسیج رسانه استان کرمانشاه، با تأکید بر اهمیت تشکیل این هیئت اظهار کرد: هیئت اندیشهورزی با تدبیر رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است تا مسائل موجود در سطح جامعه بهصورت دقیق احصا و سپس به شکل تخصصی درباره آنها فکر و برای حل آنها راهکار ارائه شود.
وی افزود: اندیشهورزی نباید صرفاً به برگزاری جلسات و بیان دیدگاهها محدود شود، بلکه باید مسائل شناساییشده در کارگروههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها تدبیر و راهکار ایجاد شود تا در نهایت بتوان از این راهکارها برای حل مسائل موجود استفاده کرد.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: نخستین گام در این مسیر، مسئلهشناسی دقیق است؛ چرا که تا زمانی که مسئله به درستی احصا و شناخته نشود، نمیتوان برای آن راهکار مناسبی ارائه کرد.
بهشتیراد با اشاره به تغییر رویکرد دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمن همواره در حوزه جنگ نرم فعال بوده و برای اثرگذاری بر سطوح مختلف جامعه، از حوزههای سیاسی و نظامی گرفته تا اقتصادی و اجتماعی، برنامهریزی کرده است.
وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و حوادث پس از آن، دشمن تلاش کرد با ایجاد بحران و استفاده از ظرفیتهای مختلف، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد و به اهداف خود دست پیدا کند، اما مقاومت مردم و ایستادگی نیروهای مسلح موجب شد این راهبرد به اهداف مورد نظر دشمن منجر نشود.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دشمن در روزهای اخیر نیز راهبردهای خود را بهروزرسانی کرده و علاوه بر حوزه نظامی، تمرکز گستردهای بر حوزههای شناختی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.
بهشتیراد گفت: دشمن در حوزه جنگ شناختی تلاش میکند باورهای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در میان اقشار مختلف، نسبت به تواناییهای کشور، ضرورت مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تردید ایجاد کند.
وی افزود: دشمن تلاش میکند با استفاده از فشارهای اقتصادی و ایجاد مشکلات مختلف، تابآوری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه را کاهش دهد و این تصور را ایجاد کند که ایستادگی در برابر دشمن نتیجهای ندارد.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تأکید کرد: یکی از مهمترین عناصر و ابزارهایی که میتواند در برابر جنگ شناختی دشمن ایستادگی و آن را خنثی کند، رسانه است.
وی با اشاره به نقش فضای مجازی در جنگ شناختی اظهار کرد: دشمن در حوزه رسانه و فضای مجازی سرمایهگذاری گستردهای انجام داده و امروز بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر این حوزه قرار داده است؛ بنابراین نقش فعالان رسانهای در این عرصه بسیار مهم و تعیینکننده است.
بهشتیراد افزود: دشمن در این حوزه حتی از ظرفیت برخی نیروهای نیابتی نیز استفاده میکند و ممکن است بخشی از افرادی که در میدان جنگ شناختی برای دشمن فعالیت میکنند، به دلیل شناخت نادرست مسائل و نداشتن درک صحیح از شرایط، ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار گرفته باشند.
وی ادامه داد: اگر مسائل جامعه را بهدرستی نشناسیم و نتوانیم آنها را به شکل دقیق احصا کنیم، ممکن است در تشخیص اولویتها و نحوه مواجهه با جنگ شناختی دچار خطا شویم؛ بنابراین وظیفه هیئت اندیشهورزی در این حوزه بسیار مهم است.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت و انسجام ملی بیان کرد: یکی از راهبردهای اصلی دشمن در جنگ شناختی، ایجاد تفرقه و آسیب زدن به وحدت و انسجام داخلی است.
وی گفت: تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر انسجام، وحدت و حمایت از دولت و رئیسجمهور، نشاندهنده اهمیت این موضوع و شناخت دقیق نقطه تمرکز دشمن است و باید در حوزه رسانه نیز این مسئله مورد توجه جدی قرار گیرد.
بهشتیراد با بیان اینکه حمایت از نظام به معنای چشمپوشی از مشکلات نیست، اظهار کرد: ما منکر وجود مشکلات و انتقادات نیستیم و حتی بسیاری از افرادی که در حوزههای مختلف فکری و اجرایی کشور حضور دارند، نسبت به شرایط موجود انتقاداتی دارند که ممکن است کاملاً دقیق و قابل بررسی باشد.
وی افزود: قرار نیست از همه مسائل به شکل چشمبسته و بدون منطق دفاع کنیم، اما باید میان نقد دلسوزانه و حرکتی که ناخواسته در مسیر راهبرد دشمن قرار میگیرد، تفاوت قائل شویم.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز باید راهبرد دشمن نسبت به شرایط جمهوری اسلامی را بهدرستی بشناسیم و بدانیم دشمن کدام نقاط را هدف قرار داده است؛ چرا که در چنین شرایطی نباید اجازه دهیم تمرکز رسانهای و اجتماعی صرفاً بر نقاط ضعف قرار گیرد.
بهشتیراد با اشاره به عملکرد مجموعههای مختلف کشور در شرایط بحرانی گفت: در شرایط جنگ، مجموعههای مختلف دولتی و غیردولتی تلاشهای گستردهای برای مدیریت شرایط انجام دادند و در حوزه تأمین اقلام اساسی و نیازهای عمومی نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفت.
وی افزود: در شرایط بحرانی، حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد و نباید دستاوردها و تلاشهای صورتگرفته را نادیده گرفت؛ چرا که برخی کشورها حتی در مواجهه با بحرانهای کوچکتر نیز با اختلال جدی در نظام اقتصادی و اجتماعی خود مواجه میشوند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ادامه داد: رسانه باید در کنار نقد منصفانه و مطالبهگری، نسبت به حفظ وحدت و انسجام جامعه نیز احساس مسئولیت کند و اجازه ندهد روایتهای هدفمند دشمن موجب ایجاد شکاف در جامعه شود.
وی با تأکید بر نقش هیئت اندیشهورزی بسیج رسانه گفت: اعضای این هیئت باید با شناخت دقیق مسائل و راهبردهای دشمن، برای حوزه رسانه راهکار ارائه کنند و تلاش کنند ظرفیت رسانهای استان در مسیر مقابله با جنگ شناختی و تقویت انسجام اجتماعی به کار گرفته شود.
بهشتیراد خاطرنشان کرد: امروز جنگ در حوزه رسانه و فضای مجازی یک جنگ تمامعیار است و فعالان این عرصه باید با تمام توان در آن نقشآفرینی کنند.
وی افزود: همانگونه که نیروهای مسلح در میدان جنگ سخت با تمام توان ایستادگی میکنند، فعالان رسانهای نیز باید در میدان جنگ شناختی حضور مؤثر داشته باشند و با شناخت صحیح مسئله، ارائه راهکار و تولید روایت درست، در برابر راهبردهای دشمن ایستادگی کنند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تأکید کرد: اگر در حوزه اندیشهورزی جهتگیری درست داشته باشیم، مسئله را بهدرستی بشناسیم و برای آن راهکار مناسب ارائه کنیم، اثرگذاری این اقدامات در جامعه بسیار گسترده خواهد بود.
بهشتیراد در پایان گفت: هیئت اندیشهورزی بسیج رسانه باید با دقت، وقتگذاری و تلاش جدی، بهویژه در حوزه فضای مجازی و رسانه، مسائل را شناسایی و برای آنها راهکار ارائه کند تا بتوانیم در کنار سایر ظرفیتهای کشور، در برابر جنگ شناختی دشمن نیز نقش مؤثر و تعیینکنندهای ایفا کنیم.
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