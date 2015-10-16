مقاومت قرچک و پرسپولیس همدان در قم به تساوی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتسال لیگ دسته اول امید باشگاه‌های کشور صبح امروز در قم ادامه یافت و تیم‌های فوتسال مقاومت قرچک و پرسپولیس همدان امتیازات را تقسیم کردند.

در این مسابقه که در سالن شهدای بهزیستی قم برگزار شد جدال دو تیم در یک بازی زیبا و پرگل در ‌‌نهایت با تساوی ۴ بر ۴ خاتمه پیدا کرد تا بخت صعود دو تیم کاهش یابد اما هر دو تیم به روز پایانی امیدوار ماندند.

مقاومت قرچک در حالی در این مسابقه با تساوی به کار خود پایان داد که در نخستین مسابقه خود برابر تیم آتلیه طهران قم با نتیجه یک بر صفر شکست خورده بود و بدین ترتیب در جدول یک امتیازی شد.

پرسپولیس همدان نیز پس از شکست ۳ بر ۲ برابر مکس سونگون آذربایجان شرقی در روز نخست در این بازی مساوی کرد و همانند مقاومت قرچک یک امتیازی شد.

بدین ترتیب هر دو تیم برای کسب جواز صعود باید در آخرین مسابقه خود پیروز از میدان خارج شوند و چشم انتظار نتیجه بازی دیگر برگزار شده بمانند.

پرسپولیس همدان در دور پایانی برابر تیم آتلیه طهران قم قرار می‌گیرد و مقاومت قرچک نیز برابر مس سونگون صف آرایی می‌کند.

تیم‌های آتلیه طهران قم و مس سونگون در دیگر دیدار امروز برابر هم صف آرایی خواهند کرد در حالی که تیم‌های اول و دوم این گروه به مرحله پایانی این مسابقات که با حضور ۴ تیم برای راهیابی ۲ تیم به لیگ بر‌تر برگزار می‌شود صعود خواهند کرد.

آتلیه طهران قم نیز در شرایطی میزبان این مسابقات است که در ۲ مرحله پیشین این مسابقات بدون باخت به این مرحله رسیده و از بخت بالایی برای صعود به لیگ بر‌تر برخوردار است.