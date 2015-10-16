۲ مظنون دیگر حادثه لاکربی اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی دولت لیبی در طرابلس اعلام کرد: «عبدالله السنوسی» رئیس دستگاه اطلاعاتی دوران «معمر قذافی» دیکتاتور پیشین لیبی و «محمد ابو عجیله» دو مظنون جدید حادثه لاکربی هستند.

السنوسی در حال حاضر در زندانی در طرابلس محبوس بوده و به دلیل نقش وی در کشتار معترضین در جریان انقلاب های عربی سال ۲۰۱۱ در شمال آفریقا متهم است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره هویت دومین مظنون حادثه بمب گذاری سال ۱۹۸۸ موسوم به لاکربی که به کشته شدن ۲۷۰ نفر منجر شد، اعلام نشده است.

گفتنی است، پرواز شماره ۱۰۳ خطوط هوایی آمریکا که در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۹۷ بر فراز اقیانوس اطلس از فرودگاهی در لندن به مقصد فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک در پرواز بود، با انفجار بمب در منطقه لاکربی واقع در جنوب اسکاتلند سقوط کرد و ۲۴۳ مسافر و ۱۶ خدمه آن کشته شدند.

دولت‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، لیبی را مسئول این بمب‌گذاری معرفی کردند که منجر به تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور شد. در سال ۲۰۰۳ لیبی رسماً مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت.