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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۱۷

فرمانده نیروی زمینی ارتش مطرح کرد:

ضرورت تامین مسکن نیروهای مسلح/مسئولان از پروژه سیمرغ حمایت کنند

ضرورت تامین مسکن نیروهای مسلح/مسئولان از پروژه سیمرغ حمایت کنند

کرمانشاه- فرمانده نیروی زمینی ارتش تامین معیشت کارکنان نیروهای مسلح را ضروری دانست و گفت: استانداری و شهرداری کرمانشاه برای پیشبرد پروژه سیمرغ همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان عصر امروز جمعه در مراسم کلنگ زنی پروژه تعاونی مسکن سیمرغ در کرمانشاه اظهار داشت: این پروژه به حمایت نهادهای مسئول نیاز دارد و در نظام مقدس جموری اسلامی ایران و مجموعه نیروی زمینی نگاه ما ایجاد انگیزه لازم در نیروی انسانی برای پیشبرد امور است.

وی نیروی انسانی توانمند بانشاط و با طراوت را لازمه پیشبرد امور دانست و افزود: در حال حاضر تمرکز ما بر تامین معیشت کارکنان نیروهای مسلح است و اصلی ترین موضوع معیشت نیز مسکن می باشد چراکه اگر مشکل مسکن شخصی کارکنان برطرف شود ارزش این کار چندین برابر حقوق و مزایا برای آنان است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اقدامات و حمایت‌های انجام شده از سوی مجموعه هوانیروز برای پروژه سیمرغ گفت: این پروژه در ابتدای کار است و هم اکنون اثرات کار باانگیزه و روحیه کارکنان را می‌بینیم.

امیر سرتیپ پوردستان افزود: از دست اندکاران پروژه سیمرغ انتظار داریم که تمام تلاش خود را برای این کار نهاده و تعاونی مسکن نیز با پشتیبانی مالی پای کار باشند.

امیر سرتیپ پوردستان در ادامه اظهار کرد: باید از تمام استعدادها برای پیشبرد این پروژه استفاده کرد تا در برنامه زمان بندی فاز جدید آن اجرایی و در نهایت شاهد بهره برداری آن باشیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش کلنگ زنی پروژه سیمرغ در ماه محرم را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: امیدواریم این کار مورد عنایت سرور و سالار شهیدان(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) قرار گیرد.

وی گفت: پیشبرد این پروژه نیازمند حمایت و عنایت  استانداری و شهرداری کرمانشاه است همچنانکه استانداری کرمانشاه همواره از پروژه های سپاه و بسیج و نظامیان حمایت نموده و ما اگر لازم باشد از طریق وزارتخانه و استانداری این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 2942174

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