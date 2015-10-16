ضرورت تامین مسکن نیروهای مسلح/مسئولان از پروژه سیمرغ حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان عصر امروز جمعه در مراسم کلنگ زنی پروژه تعاونی مسکن سیمرغ در کرمانشاه اظهار داشت: این پروژه به حمایت نهادهای مسئول نیاز دارد و در نظام مقدس جموری اسلامی ایران و مجموعه نیروی زمینی نگاه ما ایجاد انگیزه لازم در نیروی انسانی برای پیشبرد امور است.

وی نیروی انسانی توانمند بانشاط و با طراوت را لازمه پیشبرد امور دانست و افزود: در حال حاضر تمرکز ما بر تامین معیشت کارکنان نیروهای مسلح است و اصلی ترین موضوع معیشت نیز مسکن می باشد چراکه اگر مشکل مسکن شخصی کارکنان برطرف شود ارزش این کار چندین برابر حقوق و مزایا برای آنان است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اقدامات و حمایت‌های انجام شده از سوی مجموعه هوانیروز برای پروژه سیمرغ گفت: این پروژه در ابتدای کار است و هم اکنون اثرات کار باانگیزه و روحیه کارکنان را می‌بینیم.

امیر سرتیپ پوردستان افزود: از دست اندکاران پروژه سیمرغ انتظار داریم که تمام تلاش خود را برای این کار نهاده و تعاونی مسکن نیز با پشتیبانی مالی پای کار باشند.

امیر سرتیپ پوردستان در ادامه اظهار کرد: باید از تمام استعدادها برای پیشبرد این پروژه استفاده کرد تا در برنامه زمان بندی فاز جدید آن اجرایی و در نهایت شاهد بهره برداری آن باشیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش کلنگ زنی پروژه سیمرغ در ماه محرم را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: امیدواریم این کار مورد عنایت سرور و سالار شهیدان(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) قرار گیرد.

وی گفت: پیشبرد این پروژه نیازمند حمایت و عنایت استانداری و شهرداری کرمانشاه است همچنانکه استانداری کرمانشاه همواره از پروژه های سپاه و بسیج و نظامیان حمایت نموده و ما اگر لازم باشد از طریق وزارتخانه و استانداری این موضوع را دنبال خواهیم کرد.