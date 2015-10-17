تمهیدات انتظامی پلیس در محرم/برخورد با قمه زنی

به گزارش خبرگزاری مهر ؛ سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و یاران با وفایش در واقعه کربلا، تمهیدات و تسهیلات ترافیکی و انتظامی شهر تهران در این ایام را تشریح کرد.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده همچون سال های گذشته اقدامات لازم برای این ایام به خصوص روزهای تاسوعا و عاشورا پیش بینی شده تا خیل عظیم عزاداران حسینی، با حضور در مجالس عزاداری و حسینیه ها به مراسم خود بپردازند.

وی با اشاره به اینکه پلیس برنامه های ویژه ای برای ماه محرم به ویژه دهه اول در پایتخت در نظر گرفته است، بیان کرد: در این طرح ها که با حضور ماموران پلیس در دهه اول محرم به اجرا در می آید عبور و مرور شهروندان و دسته های عزاداری تسهیل می شود.

سردار ساجدی نیاگفت :هیچگونه محدودیت ترافیکی نداریم و با همکاری هیئت های مذهبی، تردد دسته های عزاداری بدون مشکل انجام می شود و در این خصوص اطلاعات لازم به مدیران هیئت ها داده شده است تا داربست ها را در مناطقی که موجب ایجاد مشکل در ترافیک می شود، نصب نکنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با قدردانی از مسئولان هیئت های مذهبی تهران، گفت:" طی نشست هایی که پلیس با مسئولان این هیئت ها داشته است امیدواریم امسال نیز شاهد همکاری خوب مردم با پلیس به منظور برگزاری مراسم های سوگواری در ماه محرم باشیم .

وی با اعلام تمهیدات ترافیکی ماه محرم در شهرها به ویژه مراکز مذهبی و حسینیه ها اظهار داشت: پلیس پایتخت در نشست هایی که با مسئولان هیئت های مذهبی داشته اعلام کرده است که اگر هیئتی در کنار خیابان اصلی استقرار داشته و برپا می شود باید ضمن استفاده از تجهیزات ایمنی و ترافیکی همچون چراغ های چشمک زن و تابلوهای راهنمایی، داربست های هیئت را مشخص کند تا مشکلی برای تردد خودروها و شهروندان پیش نیاید.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه در حوزه ترافیک، طرح ‌های ترافیکی پیش‌بینی شده است، گفت: تمامی مسیرهایی که عزاداران در تکایا و حسینیه‌ها می‌توانند به راحتی به انجام عزاداری بپردازند، مورد شناسایی قرار گرفته و تمامی اقداماتی که به این عبور و مرور تسهیل می بخشد در نظر گرفته شده است اما به شهروندان نیز توصیه می شود که در شب های سوگواری از مسیرهای امن خیابان و محلات تردد داشته باشند.

ساجدی‌نیا افزود: سرکلانتر و روسای کلانتری‌های تهران جلسات متعددی با مسئولان هیئت‌های عزاداری داشته‌اند و برنامه‌ریزی‌هایی در زمینه همکاری هر چه بیشتر انجام شده است.

وی با تاکید بر این موضوع که ساعت خاصی برای برپایی هیئت‌های عزاداری اعلام نشده است، افزود: گرچه ساعت خاصی برای برپای تکایا و مراسم عزاداری در هیئت های مذهبی تعیین نشده، اما مسئولان هیئت‌ها همچون سنوات گذشته عمل می‌کنند و خود مراعات مسائلی چون رعایت حقوق شهروندی و عدم ایجاد مزاحمت های صوتی برای همسایه ها را خواهند داشت.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه اهم برنامه ریزی های پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را به این شرح اعلام کرد و گفت: شناسایی محل‌ها و مسیرهای برگزاری عزاداری حسینی اعم از مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها، برگزاری جلسات مشترک با مسئولان هیات‌ها و ارائه نکات ایمنی، انضباطی، ترافیک و تنظیم صورت جلسه، برگزاری جلسات مشترک با مسئولان انتظامی، شهرداری، آتش‌نشانی و اورژانس توسط روسای مناطق برای تعامل و همکاری مطلوب در دهه اول محرم و تنظیم صورت جلسه، برگزاری جلسات هماهنگی و آموزشی برای پلیس یاران محرم هیات‌های عزاداری، اجرای تمهیدات ترافیک لازم به منظور اعملا محدودیت‌های مقطعی در محدوده مسیر حرکت دسته‌های سینه‌زنی و برگزاری مراسم با حضور ۱۰۰ درصد عوامل راهور تهران بزرگ از دیگر اقدامات پلیس پایتخت در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان است.

وی با بیان اینکه گشت های انتظامی و راهور پلیس در محلات مستقر هستند، افزود: شهروندان در صورت برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و همچنین مجرمانی که در پی سوء استفاده از خلوتی منازل و خودورهای پارک شده در کنار خیابان هستند، سریعا مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و یا نزدیکترین گشت انتظامی مستقر در محل گزارش دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

سردار ساجدی نیا، با تاکید بر اینکه همه ساله همیاران محرم و پلیس های افتخاری در کنار هیئت های عزاداری حضور خواهند داشت، بیان کرد: همیاران محرم و پلیس افتخاری در هیئت های مذهبی همواره حضور دارند ودر حوزه ترافیکی و انسانی به پلیس کمک می کنند.

وی در بخشی از سخنان خود به مراسم قمه زنی در ماه محرم اشاره کرد و گفت:در سال های گذشته بحث قمه‌زنی در شهر تهران کاهش یافته است. همچنین اگر موضوع قمه‌زنی در ملاعام صورت گیرد پلیس برخوردهای لازم را با آن انجام می‌دهد و این در حالی است که در رابطه با موضوع علامت‌کشی مقررات لازم را در شهر تهران مشخص کرده‌ایم و همچون سنوات گذشته برخورد خواهیم کرد.

وی در پایان ضمن تسلیت مجدد ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش از شهروندان خواست، در برقراری تعامل و همکاری کامل با عوامل پلیس در اجرای تمهیدات انتظامی و ترافیکی تلاش کنند و از برپایی خیمه عزاداری در حاشیه خیابان‌ها و کوچه‌هایی که امکان تردد در آن به سختی انجام می گیرد خودداری کنند.