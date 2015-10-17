به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این نشست محمدهادی محمدی و مسعود ملک‌یاری، سخنرانی خواهند کرد.

بر این اساس، نشست «کتاب‌های با کیفیت و ترویج خواندن»، روز دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۵ تا ۱۷، در کتاب‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

به کارشناسان و کارکنان کانونی شرکت‌کننده در این نشست‌ از سوی مرکز آموزش و پژوهش کانون، گواهی آموزشی ارایه می‌شود.

در عین حال کتاب‌خانه مرجع کانون در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، مجتمع فرهنگی و هنری شهید ملک‌شامران دوشنبه آخر هر ماه میزبان نشست‌های تخصصی ترویج خواندن است.