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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۳

نشست «کتاب‌های با کیفیت و ترویج خواندن» برگزار می‌شود

نشست «کتاب‌های با کیفیت و ترویج خواندن» برگزار می‌شود

چهل و سومین نشست ترویج خواندن کتاب‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع «کتاب‌های با کیفیت و ترویج خواندن» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این نشست محمدهادی محمدی و مسعود ملک‌یاری، سخنرانی خواهند کرد.

بر این اساس، نشست «کتاب‌های با کیفیت و ترویج خواندن»، روز دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۵ تا ۱۷، در کتاب‌خانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

به کارشناسان و کارکنان کانونی شرکت‌کننده در این نشست‌ از سوی مرکز آموزش و پژوهش کانون، گواهی آموزشی ارایه می‌شود.

در عین حال کتاب‌خانه مرجع کانون در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، مجتمع فرهنگی و هنری شهید ملک‌شامران دوشنبه آخر هر ماه میزبان نشست‌های تخصصی ترویج خواندن است.

کد مطلب 2942744

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