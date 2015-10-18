جنگنده های ائتلاف آمریکایی نیروگاه برق حلب را منهدم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، جنگنده های ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در اقدامی که نقض آشکار قوانین بین المللی محسوب می شود، نیروگاه برق شهر حلب را هدف قرار دادند.

با تخریب این نیروگاه، مناطق زیادی از شهر حلب در خاموشی فرو رفت. یک منبع نظامی در این خصوص اعلام کرد، جنگنده های ائتلاف ضد داعش با نقض حریم هوایی سوریه، زیر ساخت های شهری مارع، تل شاعر و الباب در حومه حلب را مورد هدف قرار دادند.

هفته گذشته نیز دو جنگنده اف-۱۶ ائتلاف آمریکایی دو نیروگاه برق را در منطقه الرضوانیه واقع در شرق حلب مورد هدف قرار دادند.

آمریکا در حالی داعیه جنگ علیه داعش را دارد که این کشور در حال ارسال تسلیحات به تروریست هایی است که با داعش و جبهه النصره بیعت کرده اند.

گفتنی است با گذشت یک سال از آغاز حملات این ائتلاف به مواضع داعش در عراق و سوریه نه تنها این حملات منجر به سرکوب داعش نشده بلکه این گروه تروریستی پیشروی هایی نیز در عراق وسوریه داشته است.