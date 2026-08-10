به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی نصیرزاده که از آبانماه سال گذشته مسئولیت نایبرئیسی این فدراسیون را بر عهده داشت، با تقدیم استعفای خود، از این سمت کنارهگیری کرد.
علت این استعفا شرکت در انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بود.
عبدالمهدی نصیرزاده با ارائه استعفای رسمی، به همکاری خود در جایگاه نایبرئیسی فدراسیون کشتی پایان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی نصیرزاده که از آبانماه سال گذشته مسئولیت نایبرئیسی این فدراسیون را بر عهده داشت، با تقدیم استعفای خود، از این سمت کنارهگیری کرد.
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