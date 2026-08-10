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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

نایب‌رئیس فدراسیون کشتی استعفا داد

نایب‌رئیس فدراسیون کشتی استعفا داد

عبدالمهدی نصیرزاده با ارائه استعفای رسمی، به همکاری خود در جایگاه نایب‌رئیسی فدراسیون کشتی پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی نصیرزاده که از آبان‌ماه سال گذشته مسئولیت نایب‌رئیسی این فدراسیون را بر عهده داشت، با تقدیم استعفای خود، از این سمت کناره‌گیری کرد.

علت این استعفا شرکت در انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بود.

کد مطلب 6912801
سیده فرزانه شریفی

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