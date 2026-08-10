به گزارش خبرنگار مهر، هانسی فلیک سرمربی تیم فوتبال بارسلونا، می‌خواهد هرچه سریع‌تر تکلیف ترکیب تیمش برای فصل جدید مشخص شود و بازیکنان نیز طبیعتاً ترجیح می‌دهند هرچه زودتر به تیم‌های جدید خود ملحق شوند. در چنین شرایطی، مدیران بارسلونا معتقدند انتقال رودری به این تیم و جدایی فران تورس مدت زیادی طول نخواهد کشید. هر دو پرونده در حال پیگیری است و بارسلونا امیدوار است به‌زودی تکلیف آنها مشخص شود.

در مقابل، انتقال خولیان آلوارز با وجود ماه‌ها مذاکره، به این سرعت به نتیجه نخواهد رسید؛ چرا که اتلتیکومادرید تمایلی به مذاکره برای فروش این مهاجم ندارد.

روزنامه مارکا اسپانیا نوشت: بارسلونا قصد دارد طی ساعات آینده جدایی رونالد آرائوخو به مقصد لیورپول به صورت قرضی و همچنین انتقال جفره تورنتس به آژاکس را نهایی و رسمی کند. با این حال، انتظار می‌رود به‌زودی اخبار بیشتری از نقل‌وانتقالات این باشگاه منتشر شود.

مدیران بارسلونا معتقدند در هفته آینده می‌توانند انتقال رودری و همچنین فروش فران تورس به پاری‌سن‌ژرمن را نهایی کنند. حتی برخی افراد خوش‌بین در باشگاه بعید نمی‌دانند فران تورس تا روز چهارشنبه، زمانی که باید در تمرینات بارسلونا حاضر شود، دیگر بازیکن این تیم نباشد.

فران تورس در آستانه جدایی؛ PSG به دنبال جذب مهاجم اسپانیایی

مذاکرات بارسلونا با پاری‌سن‌ژرمن برای انتقال فران تورس قرار است با سرعت پیش برود. این بازیکن ملی‌پوش اسپانیایی و باشگاه فرانسوی پیش از این با یکدیگر مذاکره کرده‌اند و به همین دلیل بخش مهمی از این انتقال از قبل پیش رفته است.

تمایل جدی پاری‌سن‌ژرمن برای جذب فران تورس و آمادگی این باشگاه برای پرداخت مبلغ قابل توجهی برای این بازیکن، باعث خوش‌بینی بارسلونا شده است. ارزش این مهاجم حدود ۵۰ میلیون یورو برآورد شده است.

بارسلونا به دنبال جذب رودری

مدیران بارسلونا همچنین امیدوارند در هفته آینده انتقال رودری را نهایی کنند. این باشگاه پیش از این با هافبک اسپانیایی منچسترسیتی صحبت کرده و مذاکرات میان دو باشگاه نیز در جریان است.

بارسلونا می‌داند برای جذب رودری باید هزینه قابل توجهی پرداخت کند؛ حتی با وجود اینکه قرارداد این بازیکن ملی‌پوش اسپانیایی با منچسترسیتی در سال آینده به پایان می‌رسد. رسانه‌های انگلیسی ارزش این انتقال را حدود ۶۰ میلیون یورو با احتساب مبلغ ثابت و پاداش‌ها اعلام کرده‌اند.

به نظر می‌رسد نهایی شدن این انتقال تا روز چهارشنبه دشوار باشد، اما بارسلونا آن را کاملاً منتفی نمی‌داند.

مائرسکا سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی چند ساعت قبل اعلام کرده بود که انتظار دارد رودری روز جمعه در منچستر حاضر شود، اما مدیران بارسلونا امیدوارند تا آن زمان این هافبک اسپانیایی به بازیکن این تیم تبدیل شده باشد.

کانسلو، رونی و کاسادو در مسیر خروج

بارسلونا همچنین در روزهای آینده بازگشت ژائو کانسلو را نهایی خواهد کرد. به این ترتیب، مدیران باشگاه انتظار دارند هفته‌ای پرتحرک را در دفاتر نقل‌وانتقالاتی خود پشت سر بگذارند.

با این حال، انتقال خولیان آلوارز به بارسلونا بیش از سایر پرونده‌ها زمان خواهد برد؛ این در حالی است که مذاکرات درباره این بازیکن بیش از هر گزینه دیگری، یعنی بیش از شش ماه، در جریان بوده است.

مخالفت اتلتیکومادرید با فروش آلوارز در شرایط فعلی باعث شده انتقال او به بارسلونا متوقف شود. بارسلونا نیز از این شرایط آگاه است و با وجود این، جذب مهاجم آرژانتینی را یک پروژه بلندمدت می‌داند.

همچنین پرونده جدایی رونی و کاسادو هنوز وارد مرحله نهایی نشده است، اما مدیران بارسلونا اطمینان دارند که این هافبک و مهاجم در فصل ۲۰۲۶-۲۷ بخشی از ترکیب تیم نخواهند بود. با این حال، مقصد آینده هر دو بازیکن هنوز مشخص نشده است.