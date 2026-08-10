به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس منطقه هستهای ایران مرکزی در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد.
این مراسم با حضور معاون رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، جمعی از فرمانداران استان، معاونان و مدیران شرکت تماس برپا شد.
در این آیین، گزارشی از عملکرد، فعالیتها، دستاوردها و اهداف منطقه هستهای ایران مرکزی ارائه شد و برنامهها و رویکردهای پیشرو مورد تشریح قرار گرفت.
همچنین در این مراسم، از تلاشها و خدمات رئیس پیشین منطقه هستهای ایران مرکزی تقدیر و با ابلاغ حکم معاون رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس جدید این منطقه معرفی شد.
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