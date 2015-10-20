۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

شهادت جوان فلسطینی عامل عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل

یک جوان فلسطینی پس از انجام عملیات ضد صهیونیستی در شهر الخلیل توسط نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که یک جوان ۲۴ ساله فلسطینی امروز بر اثر اصابت گلوله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

وی در شهرک «بیت عوا» در جنوب غرب الخلیل هدف تیراندازی مستقیم نظامیان صهیونیست قرار گرفت و در دم به شهادت رسید. با شهادت وی شمار شهدای فلسطینی از ابتدای انتفاضه جدید فلسطین در ماه اکتبر به ۴۷ نفر افزایش یافت.

گفته می شود این جوان فلسطینی یک عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل انجام داده بود و طی آن یک صهیونیست زخمی شده بود.

۱۰ نفر از شهدای فلسطینی را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند که کوچکترین آنها ۱۶ ماهه و بزرگترینشان ۱۷ ساله است. ۸ نفر از این شهدا ساکن کرانه باختری و دو نفر ساکن نوارغزه هستند. وزارت بهداشت فلسطین همچنین اعلام کرد که شمار شهدای کرانه باختری بالغ بر ۳۱ نفر و شهدای نوارغزه ۱۴ نفر هستند. همچنین یک شهید فلسطینی نیز ساکن منطقه «حوره» در نقب در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ بود.

سمیه خمارباقی

