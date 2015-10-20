زمین لرزه ۴.۶ ریشتر «دهدز» خوزستان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۹:۱۲:۲۲ به وقت محلی به وقوع پیوسته است.

طبق اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در مدار ۳۱.۸۸ درجه شمالی و ۵۰.۲۱ درجه شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه در فاصله ۲۱ کیلومتری دهدز، ۳۲ کیلومتری ایذه و ۴۱ کیلومتری قلعه تل استان خوزستان اعلام شده است.

این در حالی است که با اختلاف کمتر از نیم ساعت زمین لرزه ای دیگری به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۸:۴۷:۰۷ امشب، سه شنبه شهرستان بهبهان در استان استان خوزستان را نیز لرزانده است.

طبق اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه نیز در مدار ۳۰.۶۸ درجه شمالی و ۵۰.۳۷ درجه شرقی و عمق ۱۴ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.