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۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۶

زمین لرزه ۴.۶ ریشتر «دهدز» خوزستان را لرزاند

زمین لرزه ۴.۶ ریشتر «دهدز» خوزستان را لرزاند

اهواز - زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر شهر «دهدز» از توابع شهرستان ایذه و همچنین زمین لرزه ای دیگری به بزرگی ۴.۱ ریشتر شهرستان بهبهان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۹:۱۲:۲۲ به وقت محلی به وقوع پیوسته است.

طبق اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در مدار ۳۱.۸۸ درجه شمالی و ۵۰.۲۱ درجه شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه در فاصله ۲۱ کیلومتری دهدز، ۳۲ کیلومتری ایذه و ۴۱ کیلومتری قلعه تل استان خوزستان اعلام شده است.

این در حالی است که با اختلاف کمتر از نیم ساعت زمین لرزه ای دیگری به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۸:۴۷:۰۷ امشب، سه شنبه شهرستان بهبهان در استان استان خوزستان را نیز لرزانده است.

طبق اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه نیز در مدار ۳۰.۶۸ درجه شمالی و ۵۰.۳۷ درجه شرقی و عمق ۱۴ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

کد مطلب 2945968

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