زمین لرزه ۳.۴ ریشتری فشم را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای با بزرگی ۳.۴ ریشتر، بامداد پنجشنبه، حوالی فشم در استان تهران را لرزاند، بنا بر گزارش مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در ساعت ۰۰:۰۰ به وقوع پیوسته و کانون آن در عمق ۵ کیلومتری زمین ثبت شده است.
مختصات جغرافیایی مرکز زمینلرزه ۳۵.۹۹۷ درجه عرض شمالی و ۵۱.۵۷۲ درجه طول شرقی اعلام شده است. با وجود بزرگای نسبتاً کم، برخی از ساکنان مناطق اطراف از جمله اوشان، کلوگان و حتی بخشهایی از میگون، لرزش خفیفی را احساس کردهاند.
بر اساس اطلاعات اولیه، این زمینلرزه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است، اما یادآور پویایی گسلهای فعال منطقه شمال شرقی تهران است.
