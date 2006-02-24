غني سازي اورانيوم در ايران براي ساخت تسليحات نيست

به گزارش خبرگزاري مهر يك ديپلمات كه خواست نامش فاش نشود، دراين باره به خبرگزاري فرانسه گفت : 10 سانتريفيوژ آبشاري كه گفته مي شود ايران آنها را راه انداخته است، نمي تواند اورانيوم را خيلي زياد غني سازي كند و ممكن است بتواند يك يا 2 درصد و يا كمي بيشتر غني سازي كند و اين بسيار كمتر ميزاني است كه براي توليد سوخت هسته اي لازم است.

به گفته اين ديپلمات اين ميزان غني سازي با 90 درصدي كه براي ساخت تسليحات هسته اي لازم است، فاصله زيادي دارد.

در همين راستا ديپلمات ها در وين به اين خبرگزاري گفته اند كه گزارش آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل تائيد خواهد كرد كه ايران در حال حاضر از 10 سانتريفوژ با يك ماده خام گاز، در نطنز براي توليد اورانيوم غني شده استفاده مي كند.

بر اساس اظهارات اين ديپلمات ها، گزارش آژانس شامل يك ارزيابي از وضعيت فعلي برنامه هسته اي ايران در نشست 6 مارس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود.

ديپلمات ديگري همچنين ادعا كرد كه ايران در ماه جاري با يك سانتريفوژ از نوع سانتريفوژهاي خود اتكا شروع كرد، اما اكنون درحال پيشرفت است و نشان داده شده كه يك سري از سانتريفوژ هاي آبشاري را به كار گرفته است.

به ادعاي يك ديپلمات غربي ديگر، اگر ايران در تكنولوژي غني سازي اورانيوم حرفه اي شود، قادر خواهد بود تا آن تكنولوژي را كه براي پوشش يك برنامه براي توليد تسليحات هسته اي لازم است، به كار گيرد.