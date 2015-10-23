زمان مناسب برای خرید خودرو

دنیای اقتصاد نوشت: در تازه‌ترین اظهار‌نظر علی‌ طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز براساس همین منطق اقتصادی، شرایط کنونی بازار را بهترین وضعیت برای خرید کالاها دانسته و تاکید کرده که این پیشنهاد را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مردم ارائه نمی‌دهد بلکه به‌عنوان یک شهروند و کارشناس اقتصادی چنین توصیه‌ای دارد؛ بنابراین اگر کسی قصد خرید کالایی را دارد، حتما و حتما اکنون بهترین فرصت برای مراجعه به بازار است.ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز معتقد است مشتریان نباید بازار کنونی را از دست بدهند. سیف در حالی این پیشنهاد را به مشتریان خودرو می‌دهد که نزدیک به 7 ماه است که مشتریان با بازار خودرو قهر کرده‌اند و دلخوری طولانی‌مدت آنها از قیمت و کیفیت باعث شده تا بازار در رکود عمیقی فرو برود.

با این حال این دو مقام مسوول براساس این نظریه مشتریان را تشویق به خرید خودرو کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که خرید در زمان رکود بهترین فرصت برای مشتریان است زیرا قیمت کالاها بعد از خاتمه رکود به‌دلیل افزایش یکباره تقاضا و کاهش عرضه گران می‌شود؛ بنابراین کسانی سود می‌برند که خرید خود را در زمان رکود انجام داده‌اند. مسوولان دولتی در حالی این پیشنهاد را به مردم ارائه می‌کنند که در شرایط کنونی قیمت برخی خودروها در بازار با قیمت کارخانه یکسان شده و در برخی موارد نیز شاهد کاهش زیرقیمت کارخانه هستیم. با این حال مشتریان حاضر به خرید خودرو نشده‌اند. به‌دلیل افزایش مشکلات نیز خودروسازان دست به دامن دولت شده‌اند تا ضمن دریافت کمک‌های مالی برای حل مشکل تولید، بانک‌ها با ارائه تسهیلات آسان به مشتریان سمت تقاضا را در بازار تحریک کنند.

دولت نیز بر همین اساس در بسته خروج از رکود همه توجه خود را به حل مشکل تقاضا معطوف کرده است و با ارائه روش‌های مختلف قصد دارد، بازار سرد خرید و فروش خودرو در کشور را گرم کند و جانی دوباره به آن دهد.بنابراین در شرایطی که هدف دولت افزایش قدرت خرید مشتریان است، سوالی که برای بسیاری از مشتریان به‌وجود آمده این است که آیا اکنون زمان مناسبی برای خریدن خودرو است؟کارشناسان بازار خودرو معتقدند که شرایط حال حاضر بهترین زمان برای خرید است؛ زیرا وضعیت به‌گونه‌ای است که از یکسو قیمت خودروها در بازار کاهش یافته است و از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز که تاکید بسیاری بر افزایش قیمت محصولات خود در سال جاری داشته‌اند از این خواسته خود دست کشیده‌اند؛ بنابراین در شرایط کنونی که مشتریان فرمان بازار را به دست گرفته‌اند، بهترین شرایط برای خرید خودرو است.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز خرید در زمان رکود را بهترین فرصت برای مشتریان می‌داند و تاکید دارد کسانی که مشتریان واقعی خودرو هستند و درواقع نیاز این کالای مصرفی را در زندگی خود احساس می‌کنند باید در شرایط رکودی به خرید بپردازند چون به‌دلیل نبود تقاضا، قیمت‌ها روند کاهشی داشته و به‌دلیل عمیق شدن رکود نیز ثبات خود را حفظ کرده است. وی دلیل دیگر برای خرید خودرو در حال حاضر را عدم افزایش قیمت خودرو می‌داند، می‌گوید: در صورتی که رکود موجود در بازار خودرو از بین برود و بازار به روند عادی خودش بازگردد، با افزایش تقاضا شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.در حالی که بسیاری بر خرید در شرایط رکودی تاکید دارند و آن را بهترین فرصت می‌دانند که فعالان بازار خودرو به این موضوع اعتقادی ندارند. بنا به گفته فعالان بازار مشکل کنونی در بازار خودرو به‌دلیل مسائل کلان اقتصادی کشور به‌خصوص شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور است که قدرت خرید مردم را کاهش داده است؛

بنابراین کسانی که نیازمند خرید خودرو هستند به‌دلیل مشکلات مالی از چرخه خرید حذف می‌شوند.یکی از فعالان بازار خودرو نیز معتقد است که خرید در شرایط رکودی به نفع مشتریان است، اما تاکید دارد خرید به نفع کسانی است که توان خرید کالاهای مصرفی چون خودرو را داشته باشند.وی می‌افزاید: در شرایط کنونی بسیاری از مشتریان واقعی خودرو بودجه لازم برای خرید خودرو را ندارند؛ زیرا حقوق و دستمزد آنها به‌صورت کامل خرج مصارف عمومی زندگی می‌شود.این فعال بازار خودرو تلاش دولت در راستای افزایش تقاضا در بازار خودرو را نیز مثمرثمر نمی‌داند و معتقد است که در اوایل سال جاری نیز دولت با افزایش وام خودرو قصد داشت به تحریک تقاضا در بازار خودرو کمک کند، اما با گذشت 4 ماه از آن مصوبه تاکنون هیچ نوع تسهیلاتی به مشتریان برای خرید خودرو ارائه نشده است. به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار خودرو، راهکارهای دولت در صورتی می‌تواند به بازار خودرو کمک کند که بانک‌ها به‌صورت جدی با متقاضیان دریافت وام همکاری کنند و شرایط را برای دریافت وام تسهیل کنند؛ بنابراین در شرایط کنونی خریداران واقعی با دریافت تسهیلات به خرید خود می‌پردازند زیرا آنها زمان کنونی را بهترین موقع برای خرید خود می‌دانند.

فصل خرید خودرو، سال‌های آینده

در میان نظرات موافقی که شرایط حاضر را بهترین فرصت برای خرید می‌دانند، مخالفانی نیز وجود دارند که معتقدند هر چند خرید در زمان رکود برای مشتریان به‌صرفه است، اما مشتریان بازار خودرو از این فرصت استفاده‌ای نخواهند کرد و راهکارهای دولت نیز کمکی به حل این مشکل نخواهد کرد. به عقیده این کارشناسان، مشتریان خرید خودرو را به‌دلیل عدم تناسب قیمت و کیفیت تحریم کرده‌اند بنابراین حاضر به شکستن تحریم خود نیستند و بر همین اساس شرایط کنونی را زمان خوبی برای خرید نمی‌دانند و به همین دلیل دست از خرید کشیده‌اند.یکی از کارشناسان بازار خودرو با اشاره به این موضوع می‌گوید: مشتریان منتظر خودروهای جدید با قیمت‌های مناسب هستند؛ بنابراین خرید خود را به آینده موکول کرده‌اند.

بنابراین شرایط کنونی را فرصت خوبی برای خرید نمی‌دانند.وی تولیداتی قدیمی و بدون امکانات خودروسازان را عامل اصلی رکود در بازار می‌داند و می‌گوید: بسیاری از مشتریان رویای خودروهای برندهای مشهوری را دارند که در سال‌های آینده در بازار عرضه می‌شود و حاضر به خرید خودروی به کیفیت کنونی که قیمت آنها را بسیار بالا نیز می‌دانند نیستند؛ بنابراین رکود فعلی تا ماه‌های آینده نیز همچنان ادامه‌دار خواهد بود.فربد زاوه نیز با اشاره به اینکه بخشی از مشتریان قدرت لازم برای خرید خودرو را دارند اما حاضر به خرید نیستند؛ بنابراین این مشتریان زمان حاضر را برای خرید مناسب نمی‌دانند، می‌گوید: این دسته در انتظار ورود ماشین‌های مدل‌های جدید خودروسازان هستند و با توجه به اینکه می‌دانند هزینه آن خودروها بیشتر هم خواهد بود، حاضرند بهای آن را بپردازند، اما خودروی با کیفیت سوار شوند.