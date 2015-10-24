به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جعفری با بیان اینکه طی ماه های اخیر در خیابان ولیعصر(عج) حدفاصل منطقه 1 و 3 -از تجریش به سمت پایین - ساماندهی مخازن پسماندها در راسته های تجاری از خیابان های اصلی آغاز شده است،گغت: در مرحله بعد نیز آموزش های لازم در خصوص مخازن به شهروندان داده می شود و در انتها پسماندها به عوامل خدمات شهری تحویل داده خواهد شد. خیابان ولیعصر، شریعتی، پاسداران، آزادی، انقلاب و جمهوری در این طرح فعال هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تاکید بر اینکه براساس برنامه ریزی ها مخازن به داخل آپارتمان ها یا واحد تولیدکننده انتقال می یابند، اذعان کرد: به عنوان مثال اگر 10 مغازه در این طرح فعالیت کنند، یک مخزن از داخل خیابان جمع آوری می شود. مغازه داران نیز در خصوص طرح حذف مخازن پسماند از مقابل مغازه ها در پیاده روها، استقبال کرده اند.

وی با اشاره به اینکه مخازن در مشاعات و پیاده روها باعث تداخل در عبور و مرور شهروندان است، افزود: باید به سمت حذف این مخازن حرکت کنیم، چراکه فرد دیگری زباله را تولید کرده و به شهر تحمیل می کند و در نهایت شهروند و رهگذر دیگری از این موضوع آسیب می بیند. ضمن اینکه با اجرای این طرح زباله دزدها نیز از سطح شهر جمع آوری شده و به مرور زمان حذف می شوند.