پایان کار مخازن زباله مکانیزه در ۱۰ کیلومتر از معابر اصلی مرکز شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی روحانی شهرداری منطقه ۶ تهران، با اجرای طرح ساماندهی و حذف مخازن زباله مکانیزه در دو محور حیاتی انقلاب اسلامی-آزادی و ولیعصر (عج)، گام بلندی در راستای بهبود سامانه مدیریت پسماند و زیباسازی محیط شهری برداشته است. این طرح که با آموزش و اطلاع رسانی چهره‌به‌چهره اصناف و شهروندان همراه بوده، حدود ۱۰ کیلومتر از معابر اصلی این منطقه را تحت پوشش قرار داده است.

روحانی، تصریح کرد: با اجرای این طرح در محور انقلاب اسلامی–آزادی، حدفاصل خیابان مفتح تا میدان توحید به طول ۴٬۰۰۰ متر، و در محور حضرت ولیعصر (عج)، حدفاصل خیابان انقلاب اسلامی تا بزرگراه شهید همت به طول تقریبی ۵٬۸۰۰ متر، مخازن زباله مکانیزه جمع‌آوری و ساماندهی شده‌اند. بدین ترتیب مجموع طول پوشش‌دهی شده در این دو محور به ۹٬۸۰۰ متر و معادل تقریبی ۱۰ کیلومتر رسیده است.

حسن اختردانش، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶ خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کاهش آلودگی بصری و محیطی، روان‌سازی ترافیک و ارتقای سیستم نوین جمع‌آوری پسماند انجام شده است. در کنار اجرای فیزیکی طرح، تیم‌های آموزش و اطلاع‌رسانی اداره مدیریت پسماند منطقه ۶ نیز به صورت هماهنگ و منظم در معابر حاضر شده و به شهروندان در مورد چگونگی استفاده از سامانه نوماند و تحویل پسماندهای خشک آموزش لازم را ارائه داده‌اند.

اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند و ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ در یکی از مناطق پرتردد پایتخت به شمار می‌رود. انتظار می‌رود با تداوم این روند، شاهد کاهش چشمگیر مخازن زباله در سطح معابر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشیم.