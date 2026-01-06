  1. جامعه
پایان کار مخازن زباله مکانیزه در ۱۰ کیلومتر از معابر اصلی مرکز شهر

شهردار منطقه ۶ تهران از اجرای طرح ساماندهی و حذف مخازن زباله مکانیزه در دو محور کلیدی این منطقه خبر داد که طبق آن این طرح در مجموع به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر به مرحله اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی روحانی شهرداری منطقه ۶ تهران، با اجرای طرح ساماندهی و حذف مخازن زباله مکانیزه در دو محور حیاتی انقلاب اسلامی-آزادی و ولیعصر (عج)، گام بلندی در راستای بهبود سامانه مدیریت پسماند و زیباسازی محیط شهری برداشته است. این طرح که با آموزش و اطلاع رسانی چهره‌به‌چهره اصناف و شهروندان همراه بوده، حدود ۱۰ کیلومتر از معابر اصلی این منطقه را تحت پوشش قرار داده است.

روحانی، تصریح کرد: با اجرای این طرح در محور انقلاب اسلامی–آزادی، حدفاصل خیابان مفتح تا میدان توحید به طول ۴٬۰۰۰ متر، و در محور حضرت ولیعصر (عج)، حدفاصل خیابان انقلاب اسلامی تا بزرگراه شهید همت به طول تقریبی ۵٬۸۰۰ متر، مخازن زباله مکانیزه جمع‌آوری و ساماندهی شده‌اند. بدین ترتیب مجموع طول پوشش‌دهی شده در این دو محور به ۹٬۸۰۰ متر و معادل تقریبی ۱۰ کیلومتر رسیده است.

حسن اختردانش، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶ خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کاهش آلودگی بصری و محیطی، روان‌سازی ترافیک و ارتقای سیستم نوین جمع‌آوری پسماند انجام شده است. در کنار اجرای فیزیکی طرح، تیم‌های آموزش و اطلاع‌رسانی اداره مدیریت پسماند منطقه ۶ نیز به صورت هماهنگ و منظم در معابر حاضر شده و به شهروندان در مورد چگونگی استفاده از سامانه نوماند و تحویل پسماندهای خشک آموزش لازم را ارائه داده‌اند.

اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند و ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ در یکی از مناطق پرتردد پایتخت به شمار می‌رود. انتظار می‌رود با تداوم این روند، شاهد کاهش چشمگیر مخازن زباله در سطح معابر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشیم.

