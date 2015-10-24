تایید قطعی کریس راک برای اجرای اسکار ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کریس راک کمدین در ماه فوریه ۲۰۱۶ به عنوان مجری روی صحنه می رود و مراسم اسکار که مهمترین شب هالیوودی‌ها در سال است، امسال با میزبانی او برگزار می‌شود.

راک کمدین سبک استندآپ کمدی و یکی از مجریان طولانی مدت برنامه پرطرفدار «ساتردی نایت لایو» است. او یک بار دیگر در سال ۲۰۰۵ میزبانی اسکار را برعهده داشت و برای اشاره‌هایی که به مسایل سیاسی و نژادی داشت به تیتر روزنامه‌ها بدل شد و مخاطبان این برنامه را به بیش از ۴۱.۵ میلیون نفر افزایش داد.

اجرای برنامه اسکار یکی از مهمترین افتخارها در صنعت سرگرمی سازی هالیوود محسوب می شود اما این کار بسیار هم دشوار است و میزبان باید ترکیبی از مونولوگ‌های طنزآمیز را بر زبان بیاورد تا بتواند این برنامه سه ساعته را پرتحرک، جذاب و سرگرم کننده پیش ببرد. این در حالی است که بزرگترین بازیگران هالیوود به صورت زنده و سخت گیرترین مخاطبان در پای تلویزیون‌ها، تماشاچی این برنامه هستند.

دیوید هیل و رجینالد هودلین دو تهیه کننده امسال این مراسم راک را به عنوان یک بازیگر، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان به عنوان انتخاب شماره یک خود معرفی کردند.

راک ۵۰ ساله نیز در بیانیه ای این را افتخاری برای خود خواند.

تهیه کنندگان اسکار اعلام کردند قصد دارند این برنامه را با آواز و شوهای زنده همراه کنند و این همان کاری بود که با میزبانی هیو جکمن ممکن شده بود. با این حال با میزبانی نیل پاتریک هریس که سال پیش روی سن ایستاد، شمار مخاطبان به پایین ترین رقم خود در ۶ سال اخیر رسید و ۳۶.۶ میلیون نقر این مراسم را در تلویزیون تماشا کردند.

گفته می شود انتخاب راک به عنوان یک سیاهپوست به نوعی پاسخی به انتقادهای شدید به آکادمی در سال گذشته است که سیاهپوستان تقریبا در آن جایی نداشتند و سفیدترین اسکار نامیده شده بود.

با یان حال هیل به عنوان تهیه کننده این احتمال را رد کرد و گفت: ما به دنبال بهترین گزینه برای این کار بودیم.

در سال ۲۰۰۵ راک انتقاد جدی به جرج دبلیو بوش رییس جمهوری وقت آمریکا کرده بود و در سال ۲۰۱۶ نیز آمریکا با انتخابات دیگری رودررو است که فرصت دیگری برای درخشیدن یک کمدین سیاسی را ممکن می کند.

کریس راک چهار بار جایزه امی را برده و تهیه کننده برنامه تلویزیونی «همه از کریس متنفرند» بوده است. این برنامه از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ پخش می شد.

مراسم اسکار ۲۰۱۶ در تاریخ ۲۸ فوریه برگزار می‌شود.