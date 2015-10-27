به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات هیلا به تازگی دو اثر داستانی را از داستان نویسان جوان کشور منتشر و راهی بازار نشر کرده است. یکی از این کتاب ها مجموعه داستان و دیگری رمان است.

مجموعه داستان چاپ شده، «من خنگ ترین دختر روی زمینم» نام دارد و به قلم رویا هدایتی نوشته شده است. این کتاب پنجاه و یکمین عنوان انتشارات هیلا است.

«من خنگ ترین دختر روی زمینم» ۴ داستان کوتاه را شامل می شود که عنوان کتاب از روی اولین داستان آن برداشته شده و سه داستان دیگر نیز عبارت اند از: خیابون درختی، گلابتون و بی نام.

این کتاب با ۱۳۵ صفحه، شمارگان ۶۶۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.

کتاب بعدی نیز، رمان «آمین می آورم» نوشته امیر خداوردی است. این رمان با ۱۳ فصل به عنوان سی و هشتمین کتاب انتشارات هیلا به چاپ رسیده است.

پیش از شروع متن رمان، این جملات در ابتدای کتاب نوشته شده است: «خدا نکند انسان به امراض بی درد مبتلا گردد. مرض هایی که درد دارد انسان را وادار می کند که در مقام علاج برآید، به دکتر و بیمارستان مراجعه کند، لکن مرضی که بی درد است و احساس نمی شود، بسیار خطرناک می باشد.»(جهاد اکبر، ص ۵۲).

در قسمتی از متن این رمان می‌خوانیم:

«قوم شابلقا رئیس ندارد. نمی دانم از اول رئیس نداشتند، یا بعد از این که کوچ نشینی را رها کردند، بی رئیس شدند. پدربزرگم بزرگ شابلقا بود، اما نمی شد گفت رئیس. اگر می توانستم هویت شابلقا را احیا کنم و رئیس قبیله می شدم، خیلی خوب می شد. می شد مثل اسکندر که مقدونیان را فاتح دنیا کرد، من هم شابلقاها را به قدرتمندترین و پرنفوذترین قبیله جهان تبدیل کنم. اول یک صندوق مالی راه می انداختم و از همه ثروتمندان قوم دعوت می کردم تا کمک کنند و اسمش را می گذاشتم «صندوق قرض الحسنه شابلقا». این صندوق باعث می شد افراد قومم از جهت مالی همبستگی پیدا کنند. بعد از آن لازم بود هر ماه یک روز خاص، همگی جمع شویم و درباره برنامه های آتی صحبت کنیم، مثلا به اسم مراسم مذهبی یا یک همچو چیزی جمع شویم. بعد، یک مرام نامه ای چیزی تنظیم کنیم تا شابلقا را به عنوان یک قوم کهن و اصیل به دنیا معرفی کنیم...»

این کتاب با ۱۷۲ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۹۰ هزار ریال منتشر شده است.