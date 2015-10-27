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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

اعلام آمادگی آمریکا برای امدادرسانی به مناطق زلزله زده افغانستان

اعلام آمادگی آمریکا برای امدادرسانی به مناطق زلزله زده افغانستان

وزرات خارجه آمریکا اعلام کرد : برای هر گونه امداد رسانی به مناطق زلزله زده پاکستان و افغانستان آماده ایم.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل ازروزنامه « داون»، «جاش ارنست» سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید ضمن گفتگو با رسانه ها بیان داشت : «واشنگتن» با دولت های « اسلام آباد» و «کابل» در ارتباط است و ما برای هرگونه کمک به مناطق زلزله زده این دو کشور آماده ایم.

وی افزود: تیم های امداد و نجات آمریکا در هر دو کشور برای امدادرسانی حضور دارند.

وی هم چنین تصریح کرد: در مناطق مختلف افغانستان پناه گاه های اضطراری وتیم های امداد ونجات حضور دارند و در پاکستان نیز درموقع لزوم تیم های امداد و نجات آمریکا آماده همکاری هستند.

ظهر روز گذشته زمین لرزه ای به قدرت ۷.۷ ریشتر مناطق گسترده ای از افغانستان، پاکستان و هند را لرزاند که در نتیجه آن بر اساس اخرین خبرها ۳۱۱ نفر کشته شده و صدها نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

کد مطلب 2951006
عبدالحمید بیاتی

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