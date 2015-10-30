مصطفی زمانی و رضا یزدانی جلوی دوربین «آه ای عبدالحلیم» رفتند

ساعد نیک‌ذات فیلمبردار فیلم «آه ای عبدالحلیم» درباره روند فیلمبرداری این اثر سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلم جدید احسان عبدی‌پور ۲۰ مهرماه در بوشهر آغاز شد و تا امروز طبق برنامه پیش رفته ایم.

وی درباره داستان این فیلم سینمایی توضیح داد: «آه ای عبدالحلیم» مضمونی اجتماعی دارد و روایت عده ای جوان است که تصمیم دارند به یکباره فرم زندگی خود را تغییر دهند. من به شخصه داستان این فیلم سینمایی را دوست دارم به خصوص که همه فیلم در زادگاهم، بوشهر می گذرد. یکی دیگر از ویژگی های فیلم «آه ای عبدالحلیم» این است که این اثر نگاه زیبایی به موقعیت جغرافیایی و بومی بوشهر دارد و تماشاگری که به این نقطه از ایران سفر نکرده باشد از دیدن این فیلم لذت مضاعف می‌برد.

ساعد نیک ذات با اشاره به شیوه فیلمبرداری فیلم «آه ای عبدالحلیم» گفت: این فیلم سینمایی به شکل کلاسیک فیلمبرداری می شود و سعی کردم در شیوه فیلمبرداری به واقعیت نزدیک و همسو با قصه پیش روم.

فیلمبردار فیلم سینمایی «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار ادامه داد: مصطفی زمانی و رضا یزدانی از جمله بازیگرانی هستند که تا کنون مقابل دوربین فیلم سینمایی «آه ای عبدالحلیم» به کارگردانی احسان عبدی پور رفتند و فیلمبرداری این فیلم سینمایی هم اکنون در بوشهر ادامه دارد.

نیک ذات در پایان تاکید کرد: رضا یزدانی در فیلم «آه ای عبدالحلیم» بخشی از زندگی خود را به عنوان خواننده بازی می‌کند.

احسان عبدی پور کارگردان جوان سینما نخستین تجربه فیلمسازی خود را با فیلم «تنهای تنهای تنها» آغاز کرد و پس از آن فیلم «پاپ» را کارگردانی کرد. «آه ای عبدالحلیم» سومین تجربه کارگردانی عبدی پور است و مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی تهیه کنندگی این اثر سینمایی را به عهده دارند.