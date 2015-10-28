۴۶ اثر به چهارمین جشنواره تئاتر منطقه ای کاسپین ارسال شد

محمد قزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره تئاتر منطقه ای کاسپین در که آذرماه امسال در این استان برگزار می شود، افزود: این جشنواره با شرکت استان های خراسان شمالی، گلستان، سمنان، مازندران و گیلان به میزبانی بجنورد برگزار می شود.

وی اظهار کرد: این جشنواره به مدت سه روز از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه امسال در محل سالن گلشن و تماشاخانه شمس شهرستان بجنورد برگزار خواهد شد.

قزی با اشاره به ارسال ۴۶ اثر از پنج استان کشور به این جشنواره افزود: آثار رسیده، توسط سه داور بازخوانی و بازبینی شده است.

به گفته وی از مجموع آثار ارسالی پس از بازخوانی ۲۷ اثر برای بازبینی پذیرش شده و در نهایت بین ۱۲ تا ۱۵ اثر به مرحله نهایی راه می یابند.

قزی در خصوص برگزاری این جشنواره توضیحاتی داد و گفت: جشنواره تئاتر کاسپین در بخش های مختلف صحنه ای، خیابانی، کودک و نوجوان برگزار می شود.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی اظهار کرد: هدف از برگزاری چهارمین جنشواره تئاتر کاسپین ارتقای سطح کیفی زندگی معلولین و توانمندسازی آنان است.

وی گفت: هنر نمایش در ایجاد ارتباط هماهنگ، تاثیرگذار، متقابل، پویا و ... برای معلولین نقش مهمی ایفا می کند.

به گفته قزی با برگزاری این جشنواره توانمندی معلولین در زمینه های مختلف به نمایش گذاشته می شود.