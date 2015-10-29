به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهید محمدحسین فهمیده و شهدای دانش‌آموز در بیت الشهداء فهمیده کرج ضمن تسلیت به مناسبت ایام محرم اظهار کرد: هیچ تحولی در منطقه بدون اراده ایران قابل هدایت و مدیریت نیست.

وزیر کشور در این مراسم که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، استانداران البرز و تهران، فرمانداران کرج و تهران، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و خانواده شهدای البرزی در بیت الشهداء فهمیده برگزار شد،گفت: تمامی لحظات انقلاب اسلامی ایران موجب افتخار است و لذا به جوانان توصیه می‌کنم که شرایط پیش و پس از انقلاب را مطالعه کنند.

رحمانی فضلی در ادامه با تأکید بر اینکه ایران پیش از انقلاب کشوری به معنای واقعی وابسته بود، گفت: آمریکا و غرب، ایران پیش از انقلاب را به سمت بی‌هویتی برده بودند به‌طوری‌که کشور در زمینهٔ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره به آمریکا و غرب متکی بود.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه آمریکا و غرب تلاش می‌کنند که کشورهای ضعیف را بی‌هویت کنند، گفت: دشمنان برای کشور ما برنامه سازمان‌یافته داشته و دارند و قصد دارند کشورهای ضعیف منطقه را با روش‌های پیچیده‌ای وابسته و به سلطه بکشند.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه وابستگی اقتصادی یکی از برنامه‌های دشمنان و در رأس آن آمریکا است، گفت: آمریکا و غرب درصدد هستند کشورهای دیگر را در زمینهٔ های اقتصادی، اداری و غیره به زیر سلطه خود درآورد تا به اهداف شوم خود دست یابد.

وی اضافه کرد: سرداران ما به‌عنوان مستشاران نظامی در سوریه که از پنج سال گذشته تاکنون غربی ها می‌گویند فردا سقوط می‌کند، عملیات نظامی انجام می‌دهند و دشمن را عقب می‌نشانند و در عراق نیز صحنه‌های مختلف نظامی را مدیریت می‌کنند.

وزیر کشور به اهمیت تشکیلات بسیج ایران در سوریه اشاره کرد و گفت: داعش در کردستان عراق جولان می‌داد نیروهای ایران در عملیات مختلف کردستان عراق را نجات دادند و این در حالی بود که رییس اقلیم کردستان عراق پس‌ازاین واقعه ایران را شریک استراتژیک خود خواند.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه ما در جبهه حق می‌جنگیم، گفت: درصدد هستیم هر جا به مظلومی ظلمی می‌شود از آنها حمایت کنیم چراکه این ما ادامه‌دهنده راه امام خمینی(ره) و شهدا هستیم.

امنیت ایران در سوریه و عراق تأمین می‌شود

وزیر کشور با تأکید بر اینکه روابط بین‌الملل در غرب بر اساس سود بناشده است و در آن اخلاق جایگاهی ندارد، گفت: در حال حاضر قدرت ایران در انسجام، وحدت، امید به آینده و اطاعت از ولایت نهفته است.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه نباید فریب رسانه‌های معاند را بخوریم، افزود: در شرایط حاضر باید شاخص و میزانی برای سنجش داشته باشیم.

وی به ناامنی کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: در شرق کشور دو همسایه ما درگیر دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورشان هستند و مدام در حال جنگ به سر می‌برند در کشورهای همسایه غربی نیز اوضاع ناامنی وجود دارد.

وی یادآور شد: دشمنی دشمنان در منطقه فقط و فقط به خاطر ضربه زدن به اسلام و آسیب رساندن به انقلاب اسلامی ایران است.

رحمانی فضلی خطاب به افرادی که می‌گویند به ایران چه ربطی دارد که به سوریه کمک می‌کند، اظهار کرد: آمریکا از آن‌سوی دنیا می‌آید و قصد دخالت در امور کشورهای منطقه را دارد لذا نبایدفراموش کرد که امنیت ایران در سوریه و عراق و مرزهای دوردست تأمین می‌شود.

وی تکلیف شرعی را در کمک به مستضعفان دانست و گفت: اقتدار حال حاضر کشور را باید غنیمت بشماریم و برای مسائل فردی، حزبی و جزئی مسائل اساسی و کلی را فراموش نکنیم.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم، به انتخابات پیش رو نیز اشاره کرد و گفت: دولت، مجلس، قوه قضاییه، مردم و همه گروه‌ها و احزاب باید در چارچوب قانون حرکت کنند.

دولت تدبیر و امید در اطاعت از رهبری اراده‌ای مصمم دارد

وزیر کشور با تأکید بر اینکه باید با دید دینی به انتخابات نگاه کرد، گفت: انتخابات مانور اقتدار ملی است که‌ باید تلاش کنیم مردم حضوری پررنگ داشته باشند.

وی به حفظ حرمت‌ها در زمان انتخابات تأکید کرد و گفت: هیئت نظارت و اجرایی، شورای نگهبان و دولت خواهان برگزاری انتخابات رقابتی است که در آن احترام به قوانین رعایت و حرمت ها حفظ شود.

وی افزود: امیدواریم انتخابتی باشکوه که نمایشگر انسجام و اقتدار ملی است برگزار شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید قدر مقام معظم رهبری را بدانیم، گفت: ایشان در خانه‌ای ساده نشسته‌اند و در حال مقابله با اتاق فکرهای هستند که در گوشه دنیا در حال برنامه‌ریزی برای ایران هستند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه دل رهبر معظم انقلاب در گِرو خدا است، خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد که در شورای امنیت ملی به تحلیل اوضاع می‌پردازیم نظرات رهبری راهگشای ما است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید در اطاعت از رهبری اراده‌ای مصمم دارد، گفت: دولت در پرتو وجود رهبر معظم انقلاب مسائل مهمی چون تحریم و مذاکرات را به سرانجام می‌رساند.

دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه دارد

رحمانی فضلی ادامه داد: پس از مذاکرات ایران از موجودی تهدیدکننده به پدیده ای فرصت ساز تبدیل‌شده است به‌طوری‌که بسیاری از کشورها می‌خواهند به ایران نزدیک شوند و از ما امتیار بگیرند.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه دولت توانسته است فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد، گفت: توانسته‌ایم دشمن را به‌پای میز مذاکره بیاوریم ولی این به معنای آن نیست که دشمنی دشمنان را فراموش کرده‌ایم می‌دانیم که دشمن با اسلام مشکل دارد نه انرژی هسته‌ای.

رحمانی فضلی یکی از وظایف دولت را اطاعت از رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه دارد و معتقد است با حضور مردم اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می‌کند.

نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی

وزیر کشور افزود: ایران کشوری با ذخایر نفتی است به همین منظور آمریکا چه قبل و چه بعد از انقلاب به دنبال سلطه بر کشور بود و در زمان ستم‌شاهی دوره پهلوی برنامه‌ریزی را به‌گونه‌ای انجام داده بود که ایران خود را ژاندرام خلیج‌فارس می‌نامید.

وی خاطرنشان کرد: ایران پیش از انقلاب به آمریکا اعتماد کرده بود به‌طوری‌که رژیم شاهنشاهی باور کرده بود که از سوی آمریکا ژاندرام خلیج‌فارس است.

رحمانی فضلی ادامه داد: آمریکا و غرب پیش از انقلاب به دنبال وابسته کردن ارتش بود تا کشور برای مقابله از خود توان دفاعی نداشته باشد.

وی در ادامه به نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: باور و اعتقادات دینی باعث شد مردم با تمام توان در مقابل رژیم پهلوی و آمریکا بایستد.

وی به وجود بابرکت امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: امام مردم را در مقابل رژیم پهلوی به حرکت درآورد مردم اخلاص و صداقت امام راحل را دیدند و وی را همراهی کردند.

رحمانی فضلی گفت: پیش از انقلاب، مردم همه تجهیزات و امکانات سلطه را نادیده گرفتند و با آگاهی پا در مسیری گذاشتند که نتیجه‌اش پیروزی انقلاب اسلامی در کشور بود.

وزیر کشور گفت: پیش از انقلاب همه گروه‌ها از جمله گروه‌های اسلامی و چپ‌ها اعتقادی به پیروزی مردم اعتقاد نداشتند و توفیق انقلاب را پیش‌بینی نمی‌کردند.

نحوه شهادت شهید محمدحسین فهمیده الگو شد

رحمانی فضلی تأکید کرد: الگوهای سیاسی و اجتماعی غالب جامعه قبل از انقلاب تحت تأثیر الگوهای سوسیالیستی بود ولی امام راحل با اعتقاد راسخ و با توکل به خدا مسیری جدید را پیش روی مردم ایران گشود.

وی با تأکید بر اینکه مردم عاشق امام (ره) بودند و به امام اعتماد کامل داشتند، بیان کرد: مردم با تکیه‌بر اعتقادات دینی اراده کردند و با همراهی امام راحل حکومت پهلوی را سرنگون کردند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه رسانه ها پیش از انقلاب قدرت نداشتند، گفت: مردم با ارتباطی دلی به امام متصل بودند و تنها حلقه اتصال مردم با امام خمینی(ره) روحانیت بودند آنچه موجب شناخت مردم از امام راحل شد روش کشف شهودی بر مبنای دل بود.

وی در ادامه به هشت سال جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: خارج از کشور همه معتقد بودند که ایران در این جنگ شکست می‌خورد چرا که ارتش در زمان انقلاب ازهم‌پاشیده شده بود و گروه‌های سیاسی معاند اقدام به سنگ‌اندازی می‌کردند.

رحمانی فضلی ادامه داد: ایثار و شهادت شهدا، رزمندگان و ایثارگران شهدای مانند شهید محمدحسین فهمیده باعث شد در جنگ پیروز میدان باشیم باید قدردان شهدا باشیم.

وی در ادامه سخنان خود در رابطه با شهید محمدحسین فهمیده گفت: نحوه شهادت این شهید والامقام برای دیگر رزمندگان الگو شد به‌طوری‌که امام راحل فرمود نوجوان ۱۳ ساله معلم جهاد ما است چراکه خود را فدای دین و اسلام و انقلاب کرد.

شهدا ذکر انقلاب هستند

رحمانی فضلی ادامه داد: امام خمینی (ره) افتخار امام و رهبر بودن را به این نوجوان شهید داد و این مسئله مهمی است نباید از اندیشه شهدا غافل شویم.

وی ادامه داد: شهدا ذکر انقلاب هستند و ما را به یاد انقلاب می‌اندازند نشانه‌های را به ما می‌دهند تا مسیر را گُم نکنیم.