به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کار فیلمبرداری درام جدید کن لوچ که برای نمایش در سال ۲۰۱۶ ساخته می‌شود در شمال شرق انگلستان آغاز شد.

پل لاورتی که نویسنده چندین فیلم بلند کن لوچ از جمله فیلم «بادی که بر کشتزار جو می‌وزد» برنده نخل طلای کن بوده، فیلمنامه فیلم «من، دانیل بلیک» را نوشته است و ربکا اوبراین از «سیکستین فیلمز» کار تولید آن را برعهده دارد.

کار عکسبرداری این فیلم از ۲۰ اکتبر شروع شده بود و قرار است فیلمبرداری آن در ۶ هفته در نیوکاسل و مناطق اطراف، تمام شود. این فیلم ۲۰۱۶ در بریتانیا و ایرلند نمایش داده می شود.

در این فیلم دیو جونز در نقشی اصلی و هایالی اسکوایرز در نقش اصلی زن بازی می‌کنند.

داستان این فیلم بر مردی به نام دانیل بلیک ۵۹ ساله متمرکز است که بیشتر عمرش به عنوان نجار در شمال شرقی انگلستان کار کرده و حالا پس از این که بیمار شده برای نخستین بار در عمرش نیاز به کمک دولتی دارد.

او از یک مادر تنها که دو بچه‌ به نام‌های دیزی و دیلن دارد، می‌خواهد به او کمک کند. این تنها راه برای کیتی است تا از زندگی در تک اتاق بی خانمان‌ها در لندن فرار کند و ۳۰۰ مایل آن طرف‌تر زندگی راحت تری داشته باشد.

دانیل و کیتی همدیگر را در سرزمینی که هیچ یک از قوانین بوروکراسی آن را محدود نمی‌کند، پیدا می‌کنند تا بتوانند به دور از شعارهای کوشا بودنی که در بریتانیای مدرن امروز پوست انسان‌ها را می‌کند، زندگی کنند.

این فیلم با پشتیبانی بی بی سی و بی‌اف‌آی ساخته می‌شود.

کن لوچ ۷۹ ساله آخرین فیمش را با عنوان «تالار جیمی» سال ۲۰۱۴ ساخت. «در جستجوی اریک»، «جاده یارنلد»، «نان و گل یها ز» و «روح ۴۵ » از دیگر فیلم های وی هستند.