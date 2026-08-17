به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه ساوه، با اشاره به اهمیت نقش کارگران در اقتصاد کشور، اظهار کرد: چنانچه حال جامعه کارگری مطلوب باشد، اقتصاد کشور نیز رونق خواهد گرفت چراکه بخش قابل توجهی از بدنه جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند و افزایش قدرت خرید آنان مستقیماً به تحرک اقتصادی منجر می‌شود.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی واحدهای تولیدی در جریان تحولات اخیر و بیکاری تعدادی از کارگران در شهرستان ساوه، خواستار حمایت جدی دولت از واحدهای تولیدی جهت افزایش تاب‌آوری آن‌ها شد تا از گسترش نرخ بیکاری در این شهر صنعتی جلوگیری شود.

میرزایی با اشاره به گسترش برخی فعالیت‌های تجاری و ایجاد فروشگاه‌های بزرگ بدون توجه به آثار آن بر کسب‌وکارهای موجود، تأکید کرد: هر طرح اقتصادی باید آثار خود بر اشتغال موجود را مورد توجه قرار دهد چرا که توسعه اقتصادی نباید به قیمت از بین رفتن مشاغل دیگر تمام شود.

وی با بیان اینکه کارگران سربازان جبهه اقتصادی هستند، افزود: ایمنی، سلامت، معیشت و امنیت شغلی آنان باید در اولویت اصلی قرار گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه، موضوع ایمنی محیط کار را از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری دانست و افزود: انجام مطلوب بازرسی‌های دوره‌ای و شناسایی نشدن گلوگاه‌های خطر در محیط‌های کاری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با انتقاد از کمبود نیروی انسانی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان کرد: حجم کار اداره کار ساوه بسیار بالاست اما تعداد بازرسان پاسخگوی حجم گسترده واحدهای صنعتی نیست و همین مسئله موجب تأخیر در روند بازرسی و رسیدگی به پرونده‌های کارگری شده است.

میرزایی همچنین با انتقاد از طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف، خواستار تقویت نیروی انسانی و افزایش سرعت رسیدگی به مطالبات کارگران شد.

وی با اشاره به مشکلات قراردادهای موقت پرداخت و گفت: استفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت برای فعالیت‌های مستمر و دائمی، امنیت شغلی کارگران را کاهش داده و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از آنان می‌گیرد.

میرزایی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی بازنشستگان گفت: پایین بودن درآمد و مشکلات معیشتی باعث شده بسیاری از بازنشستگان ناچار به ادامه فعالیت باشند، در حالی که انتظار می‌رود آنان پس از سال‌ها فعالیت در شرایط سخت، بتوانند با آرامش دوران بازنشستگی را سپری کنند.

وی بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی تأکید کرد و خواستار نظارت جدی‌تر دستگاه‌های مسئول بر اجرای کامل قوانین کار و الزامات رفاهی در واحدهای تولیدی شد.