ادعای ترامپ درباره گفتگوی پشت‌ پرده با سپاه، ناشی از توهم شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در واکنش به ادعای اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه واشنگتن از طریق یک کانال پشت‌پرده با مقامات سپاه پاسداران درباره موضوعات جنگ در حال گفت‌وگو است، اظهار کرد: هیچ گفت‌وگویی میان مقامات سپاه و آمریکایی‌ها در جریان نیست.

وی افزود: این ادعای ترامپ دروغ است و صرفاً فانتزی‌هایی است که به دلیل توهمات و کابوس‌های ناشی از شکست و استیصال در جنگ به او دست داده است.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه «سپاه، بازو و زبان قدرت ملت ایران و جمهوری اسلامی است»، تصریح کرد: سپاه حرف خود را در میدان می‌زند و مباحث دیپلماتیک در حوزه کاری بخش‌های دیگری از جمهوری اسلامی است.

محبی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که داریم و با توجه به تأکیدات مسئولان وزارت امور خارجه، حتی در حوزه دیپلماتیک نیز در حال حاضر گفت‌وگویی با آمریکایی‌ها صورت نمی‌گیرد؛ چراکه تجربه‌های تلخ و تاریکی از خلف وعده‌ها، نقض عهدهای مکرر و بدعهدی‌های آمریکا وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه «خیال‌پردازی ذهنی ترامپ کمکی به او در میدان نمی‌کند»، گفت: ترامپ تلاش می‌کند با چنین اظهاراتی قیمت نفت و انرژی را در جهان به‌طور موقت کنترل کند.

سخنگوی سپاه در پایان اظهار کرد: آمریکایی‌ها تنها یک راه واقعی پیش رو دارند و آن پذیرش شکست و اجرای شروطی است که ایران تعیین کرده است؛ بنابراین هرچه سریع‌تر ناکامی خود را بپذیرند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنند، کشورشان را از خسارت‌های بزرگ‌تر و بیشتر نجات خواهند داد.